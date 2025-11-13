Evo kako izgleda Cvijet Srebrenice ispred UN-a

U Njujorku je svjetlo dana prvi put ugledao spomenik Cvijet Srebrenice. Nakratko je otkriven, samo za kamere Federalne televizije. Svečana ceremonija otvaranja, pred desetinama svjetskih delegacija, bit će održana u ponedjeljak, 17. novembra.

Ono što je prethodilo podizanju spomenika bila je rezolucija Opće Skupštine Ujedinjenih naroda donesena 2024. godine, u kojom Svjetska organizacija prepoznaje da je u Srebrenici u julu 1995. godine počinjen genocid tako da će svakog 11. jula diplomate iz preko 193 zemlje obilježiti dan Srebrenice, prenosi Federalna.ba.

- Konačno smo, zahvaljujući Rezoluciji i velikom angažmanu ljudi koji predstavljaju institucije Bosne i Hercegovine, uspjeli da dođemo do ovoga da Ujedinjeni narodi prave, otvaraju spomenik kao dio aktivnosti UN-a u implementaciji Rezolucije o Srebrenici - istakao je Zlatko Lagumdžija, ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u.

Oni koji negiraju da je genocid u Srebrenici počinjen trebaju prihvatiti nepobitne činjenice. Trebaju prihvatiti istinu koja je toliko puta dokazana u samoj Bosni i Hercegovini i u svijetu. Sve dok ima onih koji negiraju genocid bit će i onih koji će ga ponovno počiniti.

- Otvaranje ovog spomenika predstavlja veliku stvar ne samo za žrtve, ne samo za nas Bosance i Hercegovce, nego i za sve one u regionu pa i u svijetu koji imaju civilizacijski odnos prema Srebrenici, prema žrtvama, sjećanja i kao elementa zajedno s istinom i pravdom, preduslova za buduće pomirenje - dodaje Lagumdžija.

Rezolucija u Srebrenici i spomenik Cvijet Srebrnice ne optužuju nikog, nijednu etničku zajednicu. Pojedinci su osuđeni za počinjeni genocid, ne narodi, istakao je dopisnik Federalne televizije iz Vašingtona Ivica Puljić.

U parku UN-a se nalazi dosta spomenika iz svjetske historije, nažalost, i spomenika posvećeni tragičnim zbivanjima. Među njima će biti i Cvijet Srebrnice. Spomenik će biti opomena, ali i sjećanje na te žrtve.

Autor ovog djela koje će ispred krovne svjetske organizacije ostati trajna poruka na ono što se te 1995. godine desilo u Bosni i Hercegovini, čija poruka je opomena svjetski je priznati umjetnik Adin Hebib.