Oblačno vrijeme s padavinama danas: U večernjim satima se očekuje snijeg

Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U Bosni će u nizinama padati kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. U večernjim satima u Bosni i u nizinama se očekuje snijeg. U Hercegovini će padati kiša.

Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini je jugo. Temperatura zraka većinom između 2 i 9°C, na jugu zemlje od 10 do 15°C.

U Sarajevu oblačno sa kišom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 7°C, a najviša dnevna oko 9°C.

Biometeorološke prilike u Bosni i Hercegovini bit će nepovoljne zbog hladnog, vlažnog vremena i padavina. U Bosni se očekuju kiša, susnježica i snijeg, što može pojačati tegobe kod osoba s reumatskim i respiratornim bolestima te uzrokovati umor i glavobolje. U Hercegovini će kiša i jugo izazivati nervozu, glavobolje i smanjenu koncentraciju.

Preporučuje se toplija odjeća, smanjenje aktivnosti na otvorenom i oprez kod hroničnih bolesnika.