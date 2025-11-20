Oblačno vrijeme u BiH, temperature do 18 stepeni

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do preteženo oblačno vrijeme. Po kotlinama Bosne može biti magle. Prije podne povremeno slaba kiša ponegdje na jugu i jugozapadu zemlje. Poslije podne ili tokom noći nove padavine u zapadnim, sjeverozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 18 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana lokalno može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 14 °C.

Biometeorološke prilike bit će umjereno nepovoljne. Oblačno vrijeme, magla u kotlinama i povremena kiša mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati umor, glavobolju i manjak koncentracije. Južni vjetar može pojačati nervozu i razdražljivost. Hronični bolesnici, posebno respiratorni i reumatičari, mogli bi imati pojačane tegobe. Preporučuje se umjeren tempo aktivnosti i boravak u toplom, suhom prostoru.