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PUSTE ŽELJE RS-A

Iz Haga potvrđeno: Mladić ne izlazi iz ćelije!

Svako puštanje na slobodu osuđene osobe koja je pod jurisdikcijom Mehanizma zahtijeva sudsku odluku

Faksimil odluke sutkinje Graciele Gatti Santana. AVAZ

I. Ćatić

21.11.2025

Na upit „Dnevnog avaza“ Haški tribunal danas je ponovio stav da ratnom zločincu Ratku Mladiću ne može biti odobren nikakav dopust!

- Svako puštanje na slobodu osuđene osobe koja je pod jurisdikcijom Mehanizma zahtijeva sudsku odluku predsjednika Mehanizma. Za vašu informaciju, u prilogu dostavljamo nedavnu odluku koju je predsjednik donio u vezi s Mladićem – navodi se u odgovoru iz Press ureda ICTY.

Podsjetimo,sutkinja Graciela Gatti Santana, predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MMKS), odbila je raniji zahtjev zločinca i to 11. novembra.

Njeno obrazloženje prenosimo u cjelosti, te objavljujemo faksimil njene odluke:

- PODSJEĆAJUĆI da je 8. juna 2021. Žalbeno vijeće Mehanizma potvrdilo: (i) osuđujuće presude gospodinu Ratku Mladiću („Mladić“) za genocid, progon, istrebljenje, ubistvo, deportaciju i nečovječna djela (prisilno premještanje) kao zločine protiv čovječnosti, te za ubistvo, teror, nezakonite napade na civile i uzimanje talaca kao kršenje zakona ili običaja ratovanja; i (ii) njegovu kaznu doživotnog zatvora;

PODSJEĆAJUĆI da je Mladić, nakon pravosnažne presude, ostao u Jedinici Ujedinjenih naroda za pritvor („UNDU“) u Hagu, čekajući određivanje države i transfere u državu u kojoj će izdržavati ostatak kazne;

UZIMAJUĆI U RAZMATRANJE podnesak koji je Mladić podnio 5. novembra 2025. godine, u kojem traži privremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga na period od sedam dana kako bi mogao posjetiti grob i prisustvovati komemorativnim službama za bliskog člana porodice koji je nedavno preminuo;

UZIMAJUĆI U OBZIR Mladićeve navode da: (i) prisustvo komemoraciji bliskog srodnika predstavlja opravdane humanitarne okolnosti za odobravanje humanitarnog privremenog puštanja na slobodu drugim osuđenim osobama, te da nema razloga da se Mladić tretira drugačije; (ii) ne predstavlja opasnost ni za jednu žrtvu, svjedoka ili drugu osobu, te da ne postoji rizik od bjekstva s obzirom na njegovo zdravstveno stanje i njegovu spremnost da bude podvrgnut 24-satnom policijskom nadzoru; i (iii) da je traženi sedmodnevni period puštanja na slobodu nužan kako bi se oporavio i odmorio zbog svojih medicinskih stanja i stresa putovanja i komemorativne službe, te kako bi mogao tugovati zajedno sa članovima porodice;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Mladić navodi kako se njegov zahtjev mora razmatrati od strane mene, u svojstvu Predsjednice, s obzirom na to da je nakon pravosnažne presude okončana nadležnost Žalbenog vijeća u pogledu osuđene osobe;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je prag za odobravanje privremenog puštanja na slobodu iz humanitarnih razloga radi prisustva komemoraciji člana porodice izuzetno visok, te da takvo puštanje u prošlosti nikada nije bilo odobreno osobama koje se nakon pravosnažne presude nalaze u pritvoru UNDU;

Ratko Mladić. AP

IMAJUĆI U VIDU da je Mladić osuđen na kaznu doživotnog zatvora za veoma teška krivična djela, da je do sada izdržao samo mali dio te kazne, te da je, prije hapšenja i prebacivanja u pritvor Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju („MKSJ“) u maju 2011. godine, izbjegavao pravdu gotovo 16 godina;

IMAJUĆI U VIDU da je Mladiću kontinuirano odbijano privremeno puštanje na slobodu tokom glavnog postupka i žalbenog postupka zbog zabrinutosti da se ne bi vratio u pritvor MKSJ-a ili Mehanizma;

UTVRĐUJUĆI da, imajući u vidu navedeno, Mladić nije dokazao da je traženo puštanje na slobodu opravdano;

IZ NAVEDENIH RAZLOGA,

OVIM SE ODBIJA podneseni zahtjev.”

# ICTY
# RATKO MLADIĆ
# GRACIELA GATTI SANTANA
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