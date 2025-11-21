Iz Haga potvrđeno: Mladić ne izlazi iz ćelije!

Na upit „Dnevnog avaza“ Haški tribunal danas je ponovio stav da ratnom zločincu Ratku Mladiću ne može biti odobren nikakav dopust!

- Svako puštanje na slobodu osuđene osobe koja je pod jurisdikcijom Mehanizma zahtijeva sudsku odluku predsjednika Mehanizma. Za vašu informaciju, u prilogu dostavljamo nedavnu odluku koju je predsjednik donio u vezi s Mladićem – navodi se u odgovoru iz Press ureda ICTY.

Podsjetimo,sutkinja Graciela Gatti Santana, predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MMKS), odbila je raniji zahtjev zločinca i to 11. novembra.

Njeno obrazloženje prenosimo u cjelosti, te objavljujemo faksimil njene odluke:

- PODSJEĆAJUĆI da je 8. juna 2021. Žalbeno vijeće Mehanizma potvrdilo: (i) osuđujuće presude gospodinu Ratku Mladiću („Mladić“) za genocid, progon, istrebljenje, ubistvo, deportaciju i nečovječna djela (prisilno premještanje) kao zločine protiv čovječnosti, te za ubistvo, teror, nezakonite napade na civile i uzimanje talaca kao kršenje zakona ili običaja ratovanja; i (ii) njegovu kaznu doživotnog zatvora;

PODSJEĆAJUĆI da je Mladić, nakon pravosnažne presude, ostao u Jedinici Ujedinjenih naroda za pritvor („UNDU“) u Hagu, čekajući određivanje države i transfere u državu u kojoj će izdržavati ostatak kazne;

UZIMAJUĆI U RAZMATRANJE podnesak koji je Mladić podnio 5. novembra 2025. godine, u kojem traži privremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga na period od sedam dana kako bi mogao posjetiti grob i prisustvovati komemorativnim službama za bliskog člana porodice koji je nedavno preminuo;

UZIMAJUĆI U OBZIR Mladićeve navode da: (i) prisustvo komemoraciji bliskog srodnika predstavlja opravdane humanitarne okolnosti za odobravanje humanitarnog privremenog puštanja na slobodu drugim osuđenim osobama, te da nema razloga da se Mladić tretira drugačije; (ii) ne predstavlja opasnost ni za jednu žrtvu, svjedoka ili drugu osobu, te da ne postoji rizik od bjekstva s obzirom na njegovo zdravstveno stanje i njegovu spremnost da bude podvrgnut 24-satnom policijskom nadzoru; i (iii) da je traženi sedmodnevni period puštanja na slobodu nužan kako bi se oporavio i odmorio zbog svojih medicinskih stanja i stresa putovanja i komemorativne službe, te kako bi mogao tugovati zajedno sa članovima porodice;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Mladić navodi kako se njegov zahtjev mora razmatrati od strane mene, u svojstvu Predsjednice, s obzirom na to da je nakon pravosnažne presude okončana nadležnost Žalbenog vijeća u pogledu osuđene osobe;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je prag za odobravanje privremenog puštanja na slobodu iz humanitarnih razloga radi prisustva komemoraciji člana porodice izuzetno visok, te da takvo puštanje u prošlosti nikada nije bilo odobreno osobama koje se nakon pravosnažne presude nalaze u pritvoru UNDU;