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NAJAVA METEOROLOGA

U BiH novo naoblačenje, temperatura ispod nule

Jače padavine su na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne

U Sarajevu novo naoblačenje u drugom dijelu dana. Avaz

A. O.

24.11.2025

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje novo naoblačenje sa zapada koje će u poslijepodnevnim i večernjim satima usloviti kišu. 

Jače padavine su na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. 

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -1°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 11°C.

U Sarajevu novo naoblačenje u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -4°C, a najviša dnevna oko 5°C.

# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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