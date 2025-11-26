Lokmić: Majke Srebrenice simbol borbe za istinu i pravdu

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić prisustvovao je konferenciji "Srebrenica: tri decenije borbe za istinu, pravdu, budućnost“ održanoj u Sarajevu, istaknuvši tom prilikom da je okupljanje preživjelih, svjedoka genocida, Majki Srebrenice i Žepe, kao i stručnjaka i organizacija koje decenijama čuvaju istinu, čin dubokog poštovanja i trajne obaveze države prema svim žrtvama.

- Majke Srebrenice su moralni stubovi našeg društva. Njihova bol je nezacjeljiva, ali njihova snaga nadilazi granice. One su učinile da se istina o genocidu ne može izbrisati, potisnuti niti relativizirati. Njihova bespoštedna borba, hrabrost, dostojanstvo i neumorno svjedočenje održali su svijetu lekciju o istrajnosti i pravdi. Ove časne žene i svi preživjeli svjedoci genocida pokazali su da se istina mora prenositi, uprkos najtežim ranama. Naša je dužnost, i ljudska i državna – da njihovu borbu podržimo, da je nastavimo i da je prenosimo novim generacijama. Istina je naša najjača odbrana, a sjećanje naš najčvršći zavjet. Dok god postoji i jedan glas Majki Srebrenice, postoji i obaveza da se pravda traži, da se istina čuva i da se nikada više nikome ne dogodi Srebrenica - poručio je ministar Lokmić.

Panelisti i predstavnici međunarodnih institucija, među kojima su Luigi Soreca, Graciela Gatti Santana, Serge Brammertz, Arnhild Spence, Julian Reilly, Rick Holtzapple i Louis Crishock, snažno su pozdravili dugogodišnji rad, nepokolebljivu istrajnost i moralnu hrabrost Munire Subašić, Murata Tahirovića i svih koji decenijama doprinose jačanju glasa razuma i istine o Srebrenici i Bosni i Hercegovini, potvrđujući da njihova misija ostaje temelj globalne borbe za pravdu i civilizacijske vrijednosti.

Učesnici konferencije još jednom su naglasili važnost kontinuiteta sjećanja, jačanja institucija i međunarodne saradnje kako bi se istina o Srebrenici širila i čuvala za buduće generacije, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.



