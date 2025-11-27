NUBBiH: Puna podrška kolektivu BHRT-a, pridružujemo se protestima

Kolektiv Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine (NUBBiH) podržao je zahtjeve državnog Javnog RTV servisa BHRT da im bude vraćen dug od 105 miliona KM, poručujući da će se pridružiti današnjim protestima radnika BHRT i BHR1 ispred Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH).

U saopćenju NUBBiH napominje da je riječ o višegodišnjem, akumuliranom dugu nastalom kršenjem važećeg Zakona o Javnom RTV sistemu BiH te da Javni RTV servis BHRT nije odgovoran za njegovo stvaranje. Ističu da se istrage, optužnice i presude trebaju usmjeriti ka ovlaštenim pojedincima koji su, kako navode, bili dužni postupati u skladu sa zakonom, ali to nisu činili.

Iz NUBBiH poručuju da je krajnje vrijeme da odgovorne državne institucije u BiH, koje su donijele važeće zakone o Javnom RTV sistemu BiH i državnim institucijama kulture, vrate svoje djelovanje u zakonske i ustavne okvire.

Pozvali su Vijeće ministara BiH i Parlamentarnu skupštinu BiH, koji, kako navode, posljednjih dana dobivaju pohvale za usvajanje državnog budžeta iz kojeg su pristali izbrisati stavke o dugu BHRT-a (22 miliona KM) i dugovanjima prema sedam državnih institucija kulture (7,9 miliona KM), da bez odlaganja preuzmu odgovornost i pronađu održiva rješenja za funkcioniranje ključnog državnog RTV servisa i državnih kulturnih institucija.

Upozoravaju da je neozbiljno, neprihvatljivo, protuzakonito i protuustavno osnovati i zakonom definirati državni javni servis ili instituciju kulture, a potom negirati odluke o njihovom osnivanju i funkcionisanju.

NUBBiH je također pozvao nadležne pravosudne institucije da hitno pokrenu istražne radnje po službenoj dužnosti, kao i po postojećim prijavama, protiv odgovornih osoba u institucijama BiH koje, kako ističu, kontinuirano krše vladavinu zakona kada je riječ o Javnom RTV servisu BHRT i državnim institucijama kulture.