Čavalić: "Ide krivična prijava zbog urušenih betonskih blokova, pa odgovarajte tužiocima"

Federalni zastupnik Admir Čavalić poručio je da šalje krivičnu prijavu zbog obrušavanja betonskih blokova koji su postavljeni nakon stvorenog odrona na dijelu magistralne ceste Sarajevo - Tuzla.
Početkom godine već je došlo do odrona, nakon čega su blokovi postavljeni, ali su se ponovo obrušili, što je dovelo do obustave saobraćaja na ovom dijelu puta.
- Prošle i prethodnih godina postavljao sam zastupnička pitanja i inicijative. U aprilu ove godine opet pitanje, pa nekoliko inicijativa, a u junu nesreća, poginula jedna osoba. Prozivka na sjednici Parlamenta FBiH. Valjda dovoljno da se opametimo? Nije. Opet urgencija, pitanje – zašto, kako, kada? Neuvjerljivo sve. Evo večeras – propast institucija. Padaju betonski blokovi. Katastrofa! Mi iz Tuzle smo davno izgubili strpljenje i bilo kakvo ustezanje po pitanju federalne cestogradnje. Sutra šaljem krivičnu prijavu u vezi izgradnje, održavanja i nadzora nad ovim dijelom puta Tuzla – Sarajevo. Nema više pardona po ovom pitanju. Pa ljudi dragi, šta je ovo? - rekao je Čavalić.
On ističe da nadležno tužilaštvo i POSKOK rade svoj posao, dok on podnosi prijavu prema više članova Krivičnog zakona FBiH: član 326. – Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova, član 335. – Nesavjestan nadzor nad javnim prometom, član 387. – Nesavjestan rad u službi, član 383. – Zloupotreba položaja ili ovlašćenja i član 334. – Ugrožavanje javnog prometa opasnom radnjom.
- Pa gospodo, tužiocima odgovarajte – ako već nećete građanima koji svakodnevno rizikuju vlastite živote vozeći ovom dionicom - poručio je Čavalić.
Podsjetimo, traka na magistralnoj cesti M-18, na dionici Čevljanovići – Nišići, bila je zatvorena duži period zbog čestih odrona zemlje i kamenja, tako da današnji problem nije izuzetak.
Cesta je nedavno rekonstruisana, a prošle godine završena je izgradnja dodatne trake za spora vozila u dužini od 3,7 kilometara. Dionica je u nadležnosti preduzeća "Ceste Federacije BiH", dok je izvođač radova bila austrijska firma Strabag. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 6,5 miliona KM, a finansiran je kroz Program modernizacije magistralnih cesta u Federaciji BiH, uz kredite Svjetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicione banke (EIB).