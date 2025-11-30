Čavalić: "Ide krivična prijava zbog urušenih betonskih blokova, pa odgovarajte tužiocima"

Federalni zastupnik Admir Čavalić poručio je da šalje krivičnu prijavu zbog obrušavanja betonskih blokova koji su postavljeni nakon stvorenog odrona na dijelu magistralne ceste Sarajevo - Tuzla.

Početkom godine već je došlo do odrona, nakon čega su blokovi postavljeni, ali su se ponovo obrušili, što je dovelo do obustave saobraćaja na ovom dijelu puta.

- Prošle i prethodnih godina postavljao sam zastupnička pitanja i inicijative. U aprilu ove godine opet pitanje, pa nekoliko inicijativa, a u junu nesreća, poginula jedna osoba. Prozivka na sjednici Parlamenta FBiH. Valjda dovoljno da se opametimo? Nije. Opet urgencija, pitanje – zašto, kako, kada? Neuvjerljivo sve. Evo večeras – propast institucija. Padaju betonski blokovi. Katastrofa! Mi iz Tuzle smo davno izgubili strpljenje i bilo kakvo ustezanje po pitanju federalne cestogradnje. Sutra šaljem krivičnu prijavu u vezi izgradnje, održavanja i nadzora nad ovim dijelom puta Tuzla – Sarajevo. Nema više pardona po ovom pitanju. Pa ljudi dragi, šta je ovo? - rekao je Čavalić.