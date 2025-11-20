Admir Čavalić: Vlada ne želi pred parlamentarce, valjda dođu sutra

Nije dobro da se prati praksa nedolaska na Parlament

Admir Čavalić. Avaz

S. S.

20.11.2025

Zastupnik Admir Čavalić (SBiH) obratio se medijima tokom sjednice Predstavničkod doma Parlamenta FBiH.

Naglasio je da je neozbiljno da Vlada FBiH povuče izvještaje za 2023. i 2024. godinu o njihovom radu zbog sastanka u 15 sati, s obzirom da je sjednica počela u 10 sati.

- Ne mogu zamisliti da je išta od sjednice Parlamenta. Bilo bi dobro da su izašli pred Parlament i odbranili izvještaj, to je jedino bilo ključno na dnevnom redu. Nije dobro da se prati praksa nedolaska na Parlament. Možda ne žele pred parlamentarce, nadam se da će smoći snage sutra kada će biti riječi o aferi "Spengavanje" - rekao je Čavalić.

