Video / Odron na Karauli: Vojnici OS BiH i narod čistili odron kako bi prošlo vozilo s hitnim slučajem

Na magistralnom putu Tuzla–Sarajevo, na lokaciji Karaula, došlo je do velikog odrona. Prolomio se potporni zid koji je ranije bio saniran.

Ljudi su vlastitim snagama počeli pomjerati odrone s puta, a pripadnici oružanih snaga koji su se zatekli na terenu pružili su pomoć u čišćenju.