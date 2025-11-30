Video / Odron na Karauli: Vojnici OS BiH i narod čistili odron kako bi prošlo vozilo s hitnim slučajem

Na magistralnom putu Tuzla–Sarajevo, na lokaciji Karaula, došlo je do velikog odrona. Prolomio se potporni zid koji je ranije bio saniran.
NEMA KRAJA DRAMI
Ljudi su vlastitim snagama počeli pomjerati odrone s puta
Na magistralnom putu Tuzla–Sarajevo, na lokaciji Karaula, došlo je do velikog odrona. Prolomio se potporni zid koji je ranije bio saniran.
Ljudi su vlastitim snagama počeli pomjerati odrone s puta, a pripadnici oružanih snaga koji su se zatekli na terenu pružili su pomoć u čišćenju.
Saobraćaj je trenutno potpuno obustavljen, a izvanrednom intervencijom uspjelo je proći samo jedno vozilo zbog hitnog slučaja.
Nadležne službe su na terenu i rade na sanaciji kako bi se put što prije oslobodio i normalizovao saobraćaj.
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