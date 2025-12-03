Radnici ne mogu živjeti od 1.000 KM

Novi iznos minimalne plaće u Federaciji BiH trebao bi biti utvrđen do kraja ovog mjeseca.

Tada, naime, ističe Uredba Federalne vlade prema kojoj je iznos minimalne plaće 1.000 KM. Sindikati traže da iznos minimalne plaće bude 1.200 KM, kao i definirane platne razrede. Prema njihovom prijedlogu, ako bi minimalac iznosio 1.200 KM, onda bi radnik sa srednjom stručnom spremom trebao primati 1.400 KM, a s visokom 1.600 KM.

Diferencirana plaća

Dr. sci. Igor Živko, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, ocjenuje kako će upravo podizanje minimalne plaće nositi za sobom raspravu o diferencijaciji minimalca za za druge poslove, odnosno poslove koji imaju veću složenost i koji traže više kvalifikacije.

Napominje da u entitetu Republika Srpska ima difrencirani sistem utvrđivanja diferencirane plaće za osnovnu, srednju, višu i visoku stručnu spremu i da je posve očekivati da će rasprava biti otvorena i u tom smjeru. Naglašava kako možemo očekivati i takvu odluku, kako bismo na na isti način imali uređeno pitanje minimalne plaće u BiH.