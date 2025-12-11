Oružane snage BiH bogatije za sofisticirano sanitetsko vozilo

U kasarni "Rajlovac", danas su predstavnici implementacijske firme ITF Enhancing Human Security iz Republike Slovenije izvršili su svečanu primopredaju sofisticiranog sanitetskog motornog vozila sa opremom, ukupne vrijednosti 990.000 KM, na upotrebu Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Primopredaji su prisustvovali predstavnici European Peace Facility (EPF), Evropske komisije, komande Balkan Medical Task Force (BMTF), USAF-a i Ministarstva odbrane BiH.

Tom prilikom realizovana je i obuka te certificiranje pripadnika sanitetske službe OS BiH, koji djeluju u sastavu Balkanskih medicinskih snaga (BMTF), za rad na novoj medicinskoj opremi. Oprema će značajno unaprijediti sposobnosti OS BiH u pružanju medicinske zaštite i pomoći civilnom stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda.

Paket pomoći u okviru European Peace Facility (EPF), odobren 2022. godine u vrijednosti od 6 miliona eura, namijenjen je jačanju kapaciteta BMTF i obuhvata nabavku medicinske opreme za oružane snage Albanije, BiH, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH izražavaju zahvalnost svim partnerima na kontinuiranoj podršci jačanju medicinskih kapaciteta OS BiH i regionalne saradnje u okviru BMTF.