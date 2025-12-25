Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRED BROJNIM VJERNICIMA

Biskup Palić predvodio božićnu misu u mostarskoj katedrali

Mostarski biskup naglasio je kako svaki čovjek nosi neizmjerno dostojanstvo te da ne postoji niko nevažan

Božićna misa. FENA

FENA

25.12.2025

Božićnu misu u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve pred brojnim vjernicima predvodio je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić.

Mostarski biskup naglasio je kako svaki čovjek nosi neizmjerno dostojanstvo te da ne postoji niko nevažan, niko odbačen i niko izvan dosega Božije ljubavi.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+2

- Zato Božić traži odgovore, ne samo osjećaje, nego i djelovanje. I kao što je Bog ušao u naš svijet i mi smo pozvani ući u svijet drugih, osobito onih koji pate, koji su sami, koji su zaboravljeni ili ranjivi. I naša Božićna ljubav ne bi smjela biti puki osjećaj ili sezonska velikodušnost, naša Božićna ljubav mora biti konkretna, prisutnost, vrijeme i blizina- naglasio je biskup Palić.

Dodao je kako se utjelovljenje nastavlja i danas u euharistiji.

- Utjelovljenje nas poziva da idemo prema drugima, a ne od njih, da prigrlimo ono što je teško i neugodno jer je upravo Bog to učinio za nas. I tako postajemo više ljudi i tako postajemo istovremeno i više Božiji. I ono što je najvažnije, utjelovljenje se nastavlja i danas u euharistiji. Riječ je tijelom postala, to je poruka Božića. I zato što je riječ tijelom postala mi možemo postati djeca Božija. Svjetlost svijetli u tami i tama je ne obuze, to je naša nada, to je naša radost, to je Božić - poručio je biskup Palić.

# BOŽIĆ
# MISA
# MOSTAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.