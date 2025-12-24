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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Mostara tri osobe povrijeđene

U nesreći su učestvovala dva automobila, a povrijeđenim se ukazuje pomoć u bolnici te stepen njihovih povreda nije još utvrđen

Nesreća kod Mostara. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

24.12.2025

Tri osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se večeras oko 17,40 sati dogodila na magistralnom putu M-17 nedaleko od benzinske pumpe Hifa u južnom dijelu Mostara.

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, u nesreći su učestvovala dva automobila, a povrijeđenim se ukazuje pomoć u bolnici te stepen njihovih povreda nije još utvrđen.

Saobraćaj je na tom dijelu puta bio potpuno obustavljen, a trenutno se odvija naizmjenično.

Uviđaj na licu mjesta obavljaju pripadnici Policijske uprave Mostar nakon čega će biti poznato više informacija.

# MUP HNK
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