U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Mostara tri osobe povrijeđene

Tri osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se večeras oko 17,40 sati dogodila na magistralnom putu M-17 nedaleko od benzinske pumpe Hifa u južnom dijelu Mostara.

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, u nesreći su učestvovala dva automobila, a povrijeđenim se ukazuje pomoć u bolnici te stepen njihovih povreda nije još utvrđen.

Saobraćaj je na tom dijelu puta bio potpuno obustavljen, a trenutno se odvija naizmjenično.

Uviđaj na licu mjesta obavljaju pripadnici Policijske uprave Mostar nakon čega će biti poznato više informacija.