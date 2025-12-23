U pretresu stana u Mostaru pronađen heroin, jedna osoba uhapšena

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Odjela za posebne namjene Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, postupajući po ranije prikupljenim operativnim saznanjima i pod nadzorom postupajućeg tužioca, u ponedjeljak su izvršili pretres stana koji koristi S. O. (47) iz Mostara.

Pretres je izvršen na osnovu usmene naredbe Općinskog suda u Mostaru, a tom prilikom pronađena je i uz potvrdu oduzeta neutvrđena količina smeđe materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „heroin“, dvije digitalne vage te pribor za pakovanje, saopćeno je u utorak iz MUP-a HNK-a.

Osoba inicijala S. O. (1978) iz Mostara lišena je slobode i sprovedena u službene prostorije Sektora kriminalističke policije radi daljnje kriminalističke obrade.