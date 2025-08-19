Uhapšen Mostarac koji je u ruksaku nosio marihuanu i kokain

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Odjela za posebne namjene Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona danas su slobode lišili S. Š. (32) iz Mostara.

Nakon što su ga, kako je to rečeno iz MUP-a HNK, legitimisali u ulici Rade Bitange u Mostaru, on je na posebno postavljeno pitanje policijskih službenika da li kod sebe posjeduje predmete ili tvari čije držanje nije dozvoljeno, iz ruksaka koji je imao kod sebe dobrovoljno predao jednu PVC kesu sa sadržajem od oko 350 grama NN biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, kao i oko 30 grama NN bijele materije u grumenastom obliku, koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain.

- Pored navedenog, lice je dobrovoljno predalo i predmete koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem kaznenog djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. KZ FBiH, i to: dvije digitalne vage za precizno mjerenje, tri mobilna telefona i određenu količinu novca za koju se sumnja da je pribavljen vršenjem kaznenih djela - naveli su iz MUP-a HNK.

Nakon lišenja slobode, S. Š. je sproveden u službene prostorije Sektora kriminalističke policije, gdje će nad njim biti izvršena kriminalistička obrada.

O svim poduzetim mjerama i radnjama upoznat je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Mostar, a daljnje postupanje se vrši pod njegovim nadzorom.