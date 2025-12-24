MUP HNK organizovao humanitarnu tombolu: Za sigurnu kuću Mostar 7.000 KM

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona organizovalo je prigodnu svečanost povodom obilježavanja Dana policije te božićno-novogodišnjih praznika.

Događaj je protekao u ugodnoj i dostojanstvenoj atmosferi, uz druženje zaposlenika Ministarstva.

U okviru navedenog događaja organizirana je humanitarna tombola, kojom su prikupljena sredstva namijenjena za podršku radu Žene BiH – Sigurna kuća Mostar, organizacije koja pruža pomoć i zaštitu ženama i djeci žrtvama nasilja.

Prikupljena sredstva u iznosu od 7.000 KM uručena su danas u kabinetu ministra.

Svečanom uručenju, ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova Marijo Marić, komesar Uprave policije Robert Perić, sekretar Ministarstva Tanja Puljić te portparol Uprave policije Ilijana Miloš. Ispred Udruženja Žena BiH – Sigurna kuća Mostar uručenju su prisustvovale direktorica Dijana Tadić te pravnica udruženja Amela Burić Ovnović.

Ovom humanitarnom aktivnošću Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona još jednom je potvrdilo svoju opredijeljenost društveno odgovornom djelovanju, solidarnosti i pružanju konkretne podrške zajednici, posebno onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Također, iz MUP-a su uputili iskrenu zahvalu svim učesnicima i donatorima koji su svojim doprinosom omogućili realizaciju ove aktivnosti.