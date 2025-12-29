U Brčkom počeo dvodnevni novogodišnji bazar

U organizaciji Udruženja "Voćni klub" Brčko danas je otvorena privredno-turistička manifestacija "Brčanski novogodišnji bazar", koja će tokom dvodnevnog održavanja okupiti 20 učesnika iz Brčkog i okolnih gradova.

Ovo je 54. sajamska manifestacija u organizaciji Voćnog kluba, koja je okupila proizvođače domaćih i tradicionalnih proizvoda iz Brčkog i šireg regiona.

Predsjednik "Voćnog kluba" Brčko Savo Lukić istakao je da je bazar posvećen afirmaciji lokalnih proizvođača i očuvanju tradicije.

Na bazaru se predstavilo oko 20 izlagača, a posjetioci su imali priliku da vide i kupe proizvode domaće radinosti – od hrane i pića do rukotvorina.

Lukić je naglasio da manifestacija traje danas od 10 do 15 časova, kao i sutra, te da bazar ima potencijal da doprinese turističkoj promociji Brčkog.

Jedna od izlagačica Azra Mehikić iz Koraja istakla je da se već pet godina bavi proizvodnjom suhog voća i zložila je suhe šljive, jabuke i kruške.

Ermin Begić iz Visokog predstavio je tradicionalne suhomesnate proizvode od domaće sudžuke, goveđeg suhog mesa te kozije stelje.

Svoje domaće specijalitete predstavile su i žene iz Udruženja građana "Rahićka čaršija" iz Gornjeg Rahića kod Brčkog.

- Kod nas se sve pravi domaće – jufke, pilav, tirit, hurmašice, havlapita, ružice, sirnica, burek. Interesovanja ima i zadovoljni smo - poručile su izlagačice.

Na sajmu se prvi put predstavila i Saja Kojić Jovanović iz Obudovca.

- Donijeli smo ajvar, rakiju za izložbu, kolače, kobasicu, slaninu, pečenicu, sve su to domaći proizvodi - kazala je ona.

Organizatori su pozvali građane da i sutra posjete Brčanski novogodišnji bazar i uživaju u bojama i mirisima tradicionalnih proizvoda u samom centru grada.