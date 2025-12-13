Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U SCC-U

Humanitarni "Slatki bazar" u Sarajevu za projekat "Obrok za sve"

Manifestacija se održava u Sarajevo City Centru (SSC) od 10 do 22 sata

Za projekat "Obrok za sve" - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
FENA

13.12.2025

Humanitarno udruženje Pomozi.ba danas je u Sarajevu organizovalo "Slatki bazar" sa ciljem prikupljanja sredstava za projekat "Obrok za sve" koji svakodnevno osigura 1.000 obroka onima kojima je najpotrebnije.

Manifestacija se održava u Sarajevo City Centru (SSC) od 10 do 22 sata.

Posjetioci će moći uživati u raznovrsnim kolačima, tortama i drugim slatkišima. Dodatno oni koji žele mogu da donesu svoje kolače i time podrže današnju humanitarnu akciju.

Na štandovima će biti postavljene i kutije za dobrovoljne priloge, a sva prikupljena sredstva su namijenjena za obrok onima koji ga ne mogu priuštiti.

Mališane će nastupima i druženjem zabavljati maskote koje je obezbijedio Maskote FunTeam Sarajevo.

Iz Pomozi.ba pozivaju sve da dođu pojedu nešto slatko i učine dobro djelo. 

# HUMANITARNA AKCIJA
# BAZAR
# POMOZI.BA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.