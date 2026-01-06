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ODBIJENA ŽALBA

Dekan Muhamed Ajanović ostaje u pritvoru

Drugostepeno vijeće Općinskog suda u Sarajevu odbilo je žalbu odbrane uhapšenog dekana Stomatološkog fakulteta

Muhamed Ajanović. Faktor

M. Až.

6.1.2026

Drugostepeno vijeće Općinskog suda u Sarajevu odbilo je žalbu odbrane uhapšenog dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića, prenosi Istraga.ba, dodajući da bi v. d. dekana trebao biti izabran u srijedu, 7. januara.

Podsjetimo, Općinski sud u Sarajevu ranije je odlučio da dekan Stomatološkog fakulteta Muhamed Ajanović ostaje u pritvoru najmanje mjesec dana.

Muhamed Ajanović se tereti za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi radi trgovine uticajem.

Također, Dalila Hakalović se tereti za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, koje su oboje, Ajanović i Hakalović, navodno činili kao saizvršioci.

# MUHAMED AJANOVIĆ
# OPĆINSKI SUD SARAJEVO
# DALILA HAKALOVIĆ
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