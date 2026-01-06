Dekan Muhamed Ajanović ostaje u pritvoru

Drugostepeno vijeće Općinskog suda u Sarajevu odbilo je žalbu odbrane uhapšenog dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića, prenosi Istraga.ba, dodajući da bi v. d. dekana trebao biti izabran u srijedu, 7. januara.
ODBIJENA ŽALBA
Drugostepeno vijeće Općinskog suda u Sarajevu odbilo je žalbu odbrane uhapšenog dekana Stomatološkog fakulteta
Muhamed Ajanović. Faktor
Drugostepeno vijeće Općinskog suda u Sarajevu odbilo je žalbu odbrane uhapšenog dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića, prenosi Istraga.ba, dodajući da bi v. d. dekana trebao biti izabran u srijedu, 7. januara.
Podsjetimo, Općinski sud u Sarajevu ranije je odlučio da dekan Stomatološkog fakulteta Muhamed Ajanović ostaje u pritvoru najmanje mjesec dana.
Muhamed Ajanović se tereti za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi radi trgovine uticajem.
OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
Također, Dalila Hakalović se tereti za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, koje su oboje, Ajanović i Hakalović, navodno činili kao saizvršioci.
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