Dekan Muhamed Ajanović ostaje u pritvoru

Drugostepeno vijeće Općinskog suda u Sarajevu odbilo je žalbu odbrane uhapšenog dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića, prenosi Istraga.ba, dodajući da bi v. d. dekana trebao biti izabran u srijedu, 7. januara.

Podsjetimo, Općinski sud u Sarajevu ranije je odlučio da dekan Stomatološkog fakulteta Muhamed Ajanović ostaje u pritvoru najmanje mjesec dana. Muhamed Ajanović se tereti za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi radi trgovine uticajem.