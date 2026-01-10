Bahato parkiranje ispred Narodnog pozorišta Sarajevo

Plato ispred Narodnog pozorišta čiji bi prostor trebao pripadati pješacima, kulturi i dostojanstvu javnog prostora – automobili se parkiraju kao da znakovi ne postoje. Na trotoarima, prilazima i zonama gdje je parkiranje jasno zabranjeno, vozila stoje bez ikakvih sankcija, dok građani zaobilaze prepreke po bljuzgavici i ledu.

Plato koji je dijelom očišćen od leda i snijega u petak je pretvoren u improvizovani parking.

Neočišćeni putevi i zaleđeni trotoari pretvaraju svakodnevno kretanje u rizik, a nepropisno parkirana vozila dodatno sužavaju ionako otežan prolaz. Umjesto sigurnog prilaza kulturnim institucijama, dobijamo improvizovani poligon prepreka.