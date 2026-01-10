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KULTURA U DRUGOM PLANU

Bahato parkiranje ispred Narodnog pozorišta Sarajevo

Plato koji je dijelom očišćen od leda i snijega u petak je pretvoren u improvizovani parking

Plato ispred Narodnog pozorišta. Facebook / Ad Had

Z. V.

10.1.2026

Plato ispred Narodnog pozorišta čiji bi prostor trebao pripadati pješacima, kulturi i dostojanstvu javnog prostora – automobili se parkiraju kao da znakovi ne postoje. Na trotoarima, prilazima i zonama gdje je parkiranje jasno zabranjeno, vozila stoje bez ikakvih sankcija, dok građani zaobilaze prepreke po bljuzgavici i ledu.

Plato koji je dijelom očišćen od leda i snijega u petak je pretvoren u improvizovani parking.

Neočišćeni putevi i zaleđeni trotoari pretvaraju svakodnevno kretanje u rizik, a nepropisno parkirana vozila dodatno sužavaju ionako otežan prolaz. Umjesto sigurnog prilaza kulturnim institucijama, dobijamo improvizovani poligon prepreka.

Nije poznato da li je policija promptno reagovala i kaznila vozače, kao ni da li je intervenisala pauk služba i odnijela vozila.

# VOZAČI
# PARKING
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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