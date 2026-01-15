Fond podrškom obrazovanju jača zapošljavanje osoba s invaliditetom

Znanje mijenja živote, ali za mnoge osobe s invaliditetom put do obrazovanja često je ispunjen brojnim preprekama, od finansijskih do infrastrukturnih i društvenih. Upravo zato program Profesionalna rehabilitacija, koji provodi Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, predstavlja jedan od ključnih mehanizama sistemske podrške obrazovanju i zapošljivosti ove populacije.

Osposobljavanje osoba

Profesionalna rehabilitacija obuhvata skup mjera i aktivnosti usmjerenih na osposobljavanje osoba s invaliditetom za odgovarajući posao, njihovo zapošljavanje, zadržavanje radnog mjesta, profesionalno napredovanje ili promjenu zanimanja.

Riječ je o procesu koji ne završava sticanjem diplome, već ima za cilj dugoročno osnaživanje i aktivno učešće osoba s invaliditetom na tržištu rada.

U skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Fond putem javnih poziva koji se raspisuju dva puta godišnje provodi program Profesionalna rehabilitacija (LOT 3), u okviru kojeg se po jednoj osobi s invaliditetom može dodijeliti do 7.000 KM, saopćili su iz navedenog fonda.

Program obuhvata finansiranje i sufinansiranje školarina u srednjem, višem i visokom obrazovanju, uključujući prekvalifikacije i dokvalifikacije, vanredno školovanje, kao i studije prvog, drugog i trećeg ciklusa.

Da ovaj program ima konkretne rezultate, potvrđuju i podaci prema kojima su do sada 1.432 osobe s invaliditetom obuhvaćene programima profesionalne rehabilitacije, dok je njih 729 prošlo kroz programe prekvalifikacije, stručnog usavršavanja i doškolovanja u odgovarajućim obrazovnim ustanovama.

Jedan od korisnika programa je Harun Birdžo, student četvrte godine Fakulteta poslovne informatike, koji ističe koliko mu je institucionalna podrška značila na njegovom obrazovnom putu.

- Podrška mi je bila izuzetno važna. Dala mi je motivaciju i osjećaj da društvo vjeruje u mene. Već četvrtu godinu studiram i osjećam se jako korisno - rekao je Birdžo, dodajući da je uz podršku Fonda sve lakše.

Važnost razumijevanja

Slična iskustva ima i Adna Ibrahimović, koja je uz sufinansiranje Fonda upisala treći ciklus doktorskog studija na Pravnom fakultetu, uža naučna oblast krivično pravo. Govoreći o svom iskustvu, naglašava važnost razumijevanja i jednakog tretmana.

- Iskusila sam i teškoće i olakšice, ali je mnogo lakše kada imate dobre uslove za studiranje, dobru komunikaciju i međusobno razumijevanje. Na fakultetu nikada nisam bila gledana kao osoba s invaliditetom, već kao ravnopravna kolegica - pojasnila je Ibrahimović.

Za program profesionalne rehabilitacije odlučila se i Bojana Ljubajević, studentica treće godine Finansija i računovodstva, koja smatra da je visoko obrazovanje ključno za sigurnije zaposlenje.

- Fond mi je mnogo pomogao. Poslje srednje škole sam imala veliku želju da se upišem na fakultet i evo sada poslje pet godina, ostvarila mi se i ta želja - kazala je Ljubajević, ističući da joj je Fond pomogao da popravi svoj život.

Iskustva korisnika potvrđuju da obrazovane osobe s invaliditetom direktno doprinose univerzitetima, institucijama i privredi, te da ulaganje u njihovo znanje predstavlja ulaganje u cjelokupno društvo. Upravo to je, kako poručuju iz Fonda, suština programa Profesionalna rehabilitacija, stvaranje jednakih prilika i omogućavanje svakom pojedincu da uči, napreduje i doprinosi zajednici, saopćeno je iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH.