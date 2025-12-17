U Matičnoj knjizi nisu upisani datumi upisa i ovjere semestara Konakovića

Uvidom u Matičnu knjigu Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja za drugi ciklus studija, broj mat. knjige 2, školska 2014/15. godina, utvrđeno je da je pod brojem dosjea 197/220/4 upisan Konaković Elmedin, na II ciklus, smjer Menadžment, 120 ECTS, u statusu DL, u akademskoj 2014/2015. godini, sa datumom odbrane magistarskog rada 23. 1. 2017. godine, upisanih 13 položenih ispita iz I godine, 5 položenih ispita iz II godine i završni rad, sa datumom završetka drugog ciklusa 23. 1. 2017. godine.

1. Kada je Elmedin Konaković zvanično aplicirao za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija, kada je precizno upisan i koje studijske godine je upisan u prvu godinu studija? Kada je objavljen konkurs za upis studenata? U kojim statusima je prema tekstu konkursa bilo moguće upisivanje studenata, kada je prijava na konkurs Elmedina Konakovića protokolisana, odnosno zvanično zavedena i zaprimljena na protokolu Fakulteta?

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH. Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

Faksimil nalaza Inspektorata prosvjetne inspekcije: Listovi o prijavi semestara studenta Konakovića nepotpuni, a uredno ovjereni i prihvaćeni od Fakulteta . Avaz

Faksimil nalaza Inspektorata prosvjetne inspekcije: Listovi o prijavi semestara studenta Konakovića nepotpuni, a uredno ovjereni i prihvaćeni od Fakulteta . Avaz

Faksimil nalaza Inspektorata prosvjetne inspekcije: Listovi o prijavi semestara studenta Konakovića nepotpuni, a uredno ovjereni i prihvaćeni od Fakulteta . Avaz

Faksimil nalaza Inspektorata prosvjetne inspekcije: Listovi o prijavi semestara studenta Konakovića nepotpuni, a uredno ovjereni i prihvaćeni od Fakulteta . Avaz

Nadalje, prema Planu upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu, akademska 2014/2015. godina, na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, na smjeru Menadžment u sportu predviđen je upis 50 studenata na DL studij i 10 stranih državljana, ukupno 60 studenata.

Na traženje inspektora predočen je tekst Konkursa za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini, koji je objavio Univerzitet u Sarajevu. Iz Konkursa nije vidljiv tačan datum objave, a u istom je, između ostalog, navedeno da se prijave na Konkurs za upis podnose organizacionim jedinicama od 8. - 30. 9. 2014. godine, da organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu mogu utvrđivati bliže uvjete za upis kandidata, i to u formi prijemnog ispita, da prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nastavno-naučno vijeće organizacione jedinice, da će se izbor kandidata vršiti na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu, koja je sastavni dio konkursa, i vrednovanja rezultata prijemnih ispita ukoliko su predviđeni, dok je u Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini, u članu 2. određeno da utvrđivanje jedinstvene rang-liste svih prijavljenih kandidata vršit će se na osnovu prosječne ocjene koju su kandidati ostvarili u toku prvog ciklusa studija, odnosno nakon završetka studija po predbolonjskim nastavnim planovima i programima, s tim da visina prosječne ocjene ne može biti eliminatorna za prijavu na konkurs i vrednovanje rezultata prijemnog ispita ukoliko je isti predviđen.

Prijava Elmedina Konakovića od 30. 9. 2014. godine (protokolisana pod brojem 02-3697/14 od 30.09.2014. godine) kojom imenovani traži da mu se dozvoli pristup upisa na I godinu II ciklusa studija, smjer Menadžment u sportu, u statusu DL studenta.

Odlukom Vijeća Fakulteta broj 01-3843/14 od 7. 10. 2014. godine utvrđuje se konačna rang lista svih kandidata i spisak primljenih kandidata za upis u I godinu II ciklusa studija na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u akademskoj 2014/2015. godini, te je na Konačnoj rang-listi kandidata koji su aplicirali za upis na studij Menadžmenta u sportu, 120 ECTS kredita u akademskoj 2014/2015. godini, iz koje je vidljivo da je u tabeli broj 2., pod rednim brojem 3. Elmedin Konaković, koji je stekao uvjete za upis na II ciklus studija u I godinu – Menadžment u sportu – DL studij. Predmetna odluka je potpisana je od sekretara Fakulteta, predsjednika Komisije za prijemni ispit i dekana Fakulteta.

7. Da li je i kada Elmedin Konaković zvanično prijavio svaki pojedinačni ispit (utvrditi datume za svaki pojedinačni ispit) na drugom ciklusu studija?

U ovom odgovoru inspektori navode podatke o predmetima i konstatiraju:

Neposrednim opažanjem inspektori su utvrdili da je ispit iz predmeta Timski sportovi upisan u rubrike predviđene za ispite iz I i II semestra iz čega proizlazi da se Matična knjiga nije vodila uredno.

Dalje inspektori navode:

Završni rad (IV semestar) – u indeksu datum polaganja 23. 1. 2017., ovjeren pečatom Studentske službe s potpisima članova Komisije (mentor, predsjednik i član), u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita nije navedeno, a datum ispita 23. 1. 2017. godine, dok u dijelu prijave Evidencija o ispitu nije naveden datum ispita, ovjerena pečatom Studentske službe, u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 23. 1. 2017.

Nadalje inspektori su utvrdili da je 8 (osam) prijava za ispite iz elektronskog sistema, i da je u istima evidentiran status studenta redovan – samofinansirajući DL.

Iz navedenog je vidljivo da su datumi polaganja pojedinih ispita upisanih u indeks (upisnicu) studenta i na prijavi za polaganje ispita različiti. Također je utvrđeno da su sve ocjene upisane u indeks studenta potpisane od strane nastavnika i ovjerene od strane Studentska službe, kao i same prijave za polaganje ispita.

Pečat službe

9. Kada je precizno Elmedin Konaković izvršio ovjeru prvog, drugog, trećeg i četvrtog semestra i prve i druge studijske godine u sklopu drugog ciklusa studija i koliko je prilikom ovjera semestara, odnosno studijskih godina imao ostvarenih ECTS kredita?

Neposrednim uvidom u prethodno naznačenu Matičnu knjigu studenata II ciklusa studija, inspektori su utvrdili da u istoj nisu upisani datumi upisa i ovjera semestara.

Nakon uvida u dosje studenta Elmedina Konakovića, inspektori konstatiraju:

Iz navedenog proizlazi da su listovi o prijavi semestara studenta Elmedina Konakovića nepotpuni, a uredno ovjereni i prihvaćeni od strane Fakulteta.

Također, neposrednim uvidom u indeks studenta Elmedina Konakovića 197/220/4 inspektori utvrđuju da je u istom uredno evidentirana ovjera i upis semestara po studijskim godinama.

Nastavit će se. (U idućem nastavku sve o završnom radu)