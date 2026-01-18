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VJETAR SLAB

U Bosni danas oblačno, u Hercegovini sunčano

Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 5

U Sarajevu magla i niska oblačnost. Fena

A. O.

18.1.2026

U Bosni danas pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz rječne tokove sa maglom i niskim oblacima, koja ponegdje može biti i dugotrajna. 

Pretežno sunčano vrijeme u Hercegovini, na jugozapadu Bosne i na planinama. 

Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 6, na jugu zemlje od 8 do 11 stepeni.

U Sarajevu magla i niska oblačnost. Tokom dana, smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna temperatura zraka oko 4 stepena.

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
# BIH
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