U Bosni danas oblačno, u Hercegovini sunčano

U Bosni danas pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz rječne tokove sa maglom i niskim oblacima, koja ponegdje može biti i dugotrajna.

Pretežno sunčano vrijeme u Hercegovini, na jugozapadu Bosne i na planinama.

Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 6, na jugu zemlje od 8 do 11 stepeni.

U Sarajevu magla i niska oblačnost. Tokom dana, smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna temperatura zraka oko 4 stepena.