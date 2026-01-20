Danas nastavak sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Sjednica Predstavničkog doma Federalnog parlamenta danas se nastavlja, a prema dosadašnjem planu rada, zastupnici će glasati o tačkama dnevnog reda po okončanju rasprave o svakoj od njih. Prva tema o kojoj treba glasati je Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2026. godinu, a odmah potom i prateći zakon o izvršenju budžeta. Na tekst budžeta je jučer, prvog dana sjednice, uloženo dosta amandmana. Također će zastupnici danas glasati o predloženim ovogodišnjim finansijskim planovima Zavoda zdravstvenog osiguranje i reosiguranja FBiH, te Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Sve su to teme o kojima je jučer okončana zastupnička rasprava, dok danas tek predstoji razmatranje predloženih izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima FBiH, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te Prijedloga zakona o fiskalizaciji transakcija u FBiH. To su akti čija je primjena uslovljena usvajanjem federalnog budžeta, stoga sam budžet nije slučajno prva tačka dnevnog reda ove sjednice. Federalna vlada je predložila da budžet Federacije BiH za 2026. godinu iznosi ukupno 8.898.279.146 KM, za 649 miliona KM više nego u 2025. godini. Pritom je Vlada obrazložila da je osnovni cilj održivo upravljanje javnim finansijama, uz odgovornu kontrolu rashoda i obezbjeđenje stabilnih izvora finansiranja.

Budžet je usmjeren na ispunjavanje obaveza prema građanima i institucijama, s posebnim fokusom na socijalnu zaštitu, zdravstveni i penzijski sistem, stabilno poslovno okruženje te očuvanje funkcionalnosti javnih službi, navela je također Vlada. Prema ranijoj izjavi dopremijera i federalnog ministra finansija Tonija Kraljevića, a i jučerašnjoj izjavi premijera Nermina Nikšića, za 2026. je predložen najveći budžet Federacije BiH do sada.