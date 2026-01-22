Općina Kiseljak dobila dron u cilju sprečavanja prirodnih nesreća

U cilju prevencije, sprečavanja prirodnih nesreća u lokalnim zajednicama, organizacija ASB SEE Main Office/BH Office donirala je općini Kiseljak bespilotnu letjelicu - dron.

Iz te organizacije ističu kako su se, imajući u vidu utjecaj klimatskih promjena, kao i poplave koje su u oktobru 2024. godine, među ostalim, pogodile i općinu Kiseljak, u procesu finaliziranja 2025.godine u okviru programski namijenjenih sredstava od strane mrežne donatorske strukture ”Aktion Deutschland Hilft”, opredijelili da dio sredstava usmjere za nabavu bespilotnih letjelica – dronova.

- Donacija je dogovorena tijekom prethodnih razgovora i aktivnosti s načelnikom općine Kiseljak, Mladenom Mišurićem-Ramljakom, koji je pokazao spremnost za otvorenu i iskrenu suradnju - naglasili su iz spomenute organizacije.

Općini Kiseljak doniran je jedan dron aktualnih, suvremenih tehničkih karakteristika, te je osigurana obuka za pilota.

Kako je istaknuto, dron će biti korišten prije svega u oblastima civilne zaštite, posebno u vatrogastvu, ali i geologiji i katastru, te šumarstvu, vodoprivredi i poljoprivredi.

Primopredaja drona izvršena je u srijedu u uredu načelnika, uz nazočnost predstavnika ASB-a, regionalnog direktor za jugoistočnu Europu Elmira Bojadžića, projekt menadžera Rusmira Hanića i rukovoditelja obuka Damira Hanića, te kiseljačkog načelnika Mladena Mišurića-Ramljaka i pomoćnika načelnika – rukovoditelja Službe za civilnu zaštitu, Amela Babića, objavljeno je iz Općine Kiseljak.