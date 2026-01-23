Muhamed Ajanović ostaje u pritvoru još dva mjeseca

Podsjećamo, Ajanović se sumnjiči za primanje dara, a pritvor mu je određen zbog straha od bjekstva i utjecaja na svjedoke.

Općinski sud u Sarajevu je donio rješenjem kojim se produžuje pritvor suspendovanom dekanu Stomatološkog fakulteta Muhamedu Ajanoviću.

On se sumnjiči da je mimo zakona omogućio sebi izbor trećeg mandata dekana na Stomatološkom fakultetu, što nije imao pravo.

Tužilaštvo KS je na ročištu za produženje pritvora otkrilo i da je proširena istraga zbog pogodovanja Selmi Tosum Pošković da bude imenovana na dvije rukovodeće pozicije.