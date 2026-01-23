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OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

Muhamed Ajanović ostaje u pritvoru još dva mjeseca

On se sumnjiči da je mimo zakona omogućio sebi izbor trećeg mandata dekana na Stomatološkom fakultetu, što nije imao pravo

Muhamed Ajanović. Avaz

S. S.

23.1.2026

Općinski sud u Sarajevu je donio rješenjem kojim se produžuje pritvor suspendovanom dekanu Stomatološkog fakulteta Muhamedu Ajanoviću.

Podsjećamo, Ajanović se sumnjiči za primanje dara, a pritvor mu je određen zbog straha od bjekstva i utjecaja na svjedoke.

On se sumnjiči da je mimo zakona omogućio sebi izbor trećeg mandata dekana na Stomatološkom fakultetu, što nije imao pravo.

Tužilaštvo KS je na ročištu za produženje pritvora otkrilo i da je proširena istraga zbog pogodovanja Selmi Tosum Pošković da bude imenovana na dvije rukovodeće pozicije.

# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# MUHAMED AJANOVIĆ
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