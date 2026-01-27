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UNAPREĐENJE USLUGA

Otvoren RA ured ovjeritelja IDDEEA-e u Vogošći

Kvalifikovani elektronski potpis omogućava sigurno i pravno važeće elektronsko potpisivanje dokumenata

Badnjević i Hasanović. IDDEEA

FENA

27.1.2026

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) danas je u općini Vogošća zvanično otvorila novi Registracijski ured ovjeritelja (RA ured), čime je građanima te općine omogućen direktan i jednostavniji pristup kvalifikovanom elektronskom potpisu i drugim savremenim elektronskim uslugama.

Na svečanom otvaranju prisutnima su se obratili direktor IDDEEA-e Almir Badnjević, i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović ističući značaj ovog RA ureda za unapređenje dostupnosti elektronskih usluga građanima, jačanje digitalne uprave i modernizaciju javne administracije na lokalnom nivou.

Otvaranjem RA ureda u Vogošći dodatno se unapređuje dostupnost digitalnih usluga IDDEEA-e, smanjuje potreba građana za odlaskom u druge općine, te se pruža podrška razvoju elektronske uprave i digitalnoj transformaciji javnog sektora u Bosni i Hercegovini.

Kvalifikovani elektronski potpis omogućava sigurno i pravno važeće elektronsko potpisivanje dokumenata, kao i korištenje sve većeg broja elektronskih usluga institucija i javne uprave - saopćeno je iz IDDEEA-e.

# VOGOŠĆA
# IDDEEA
# IDDEEA BIH
# RA URED
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