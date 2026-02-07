Dušan Vukotić: 99. godišnjica rođenja oskarovca

Na današnji dan 1927. godine, u Bileći je rođen Dušan Vukotić, filmski reditelj, scenarist, animator, oskarovac i profesor. Najpoznatiji je po crtanom filmu „Surogat“ za koji je nagrađen Oskarom 1962. godine.
Vukotić je rođen u BiH, živio u Hrvatskoj, a izjašnjavao se kao Crnogorac. Nakon Drugog svjetskog rata kao karikaturist radio je u "Kerempuhu", gdje je, 1953., objavio strip “Špiljo i Goljo – prethistorijski ljudi”. Sarađivao je također u "Ježu", "Vjesniku", "Filmskoj kulturi" i dr.
Prvi kontakt s crtanim filmom ostvario je početkom 1950-ih godina prošlog stoljeća u zagrebačkom "Duga filmu". Debitirao je crtićem "Kako se rodio Kićo", uz saradnike.
Po osnivanju Studija za crtani film Zagreb filma, 1956., realizirao je prvi potpuno svoj projekt “Nestašni robot”, otvarajući seriju duhovitog i lucidnog parodiranja najpoznatijih žanrovskih kino-modela. Uslijedile su parodije: western “Cowboy Jimmy”, film strave “Veliki strah”, gangsterski film “Koncert za mašinsku pušku”, naučna fantastika “Krava na Mjesecu”, crtana bajka “Čarobni zvuci” i “Abrakadabra”, satira “Rep je ulaznica”, te crtana ekranizacija nostalgičnog čehovljevskog svijeta “Osvetnik”.
Kao svjetskog majstora potvrdili su ga dometi čija vanjska virtuoznost i atraktivnost prenose gledalištu autorova razmišljanja o suštinskim konfliktima savremenog svijeta i čovjekovog opstanka: „Piccolo“, nagrađen u Londonu, Beogradu i Oberhausenu, „Surogat“ nagrađen Oskarom za najbolji animirani film – prvi put dodijeljen filmu izvan SAD, te nagradama u Beogradu, Bergamou, Corku, San Franciscou, Oberhausenu itd. Kreirao je i crtiće: „Igra“, „Mrlja na savjesti“, „Opera Cordis“, „Ars gratia artis“, „Skakavac“ i dr.
Zanimljive rezultate Vukotić je ostvario i cjelovečernjim igranim filmovima u rasponu od bajkovite metafore „Sedmi kontinent“, preko aktualizacije ratne prošlosti „Akcija Stadion“, do naučne fantastike „Gosti iz galaksije“, 1981., za koje je nagrađivan na festivalima u Puli, Trstu, Teheranu i dr.
Predavao je filmsku režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a bavio se i teorijom animacije. Nagradu za životno djelo dobio je na Svjetskom festivalu animiranog filma – Animafest Zagreb 1994.
Preminuo je od infarkta 8. jula 1998. godine.
1478. – Rođen engleski humanist i državnik Tomas Mor (Thomas More), rodonačelnik utopijskog socijalizma, pisac socijalnih, historijskih i teoloških spisa. Od 1529. do 1532. bio je lord-kancelar kralja Henrija Osmog, ali je 1535. zbog odbacivanja crkvene reformacije i odbijanja da prizna kralja crkvenim poglavarom, osuđen na smrt i pogubljen. U političko-filozofskom romanu “Utopija”, objavljenom na latinskom jeziku 1516., opisao je ekonomsku bijedu Engleske, podvrgavši oštroj kritici privatnu svojinu, posebno veleposjedničko zahvatanje zemlje seljaka i eksploataciju u kapitalističkim manufakturama. Nasuprot tome, naslikao je zamišljeno ostrvo “Utopiju”, idealnu komunističku državu sa savršenim društvenim i političkim sistemom.
1812. – Engleski pisac Čarls Dikens (Charles Dickens), osnivač socijalnog romana, tvorac grotesknog realizma, rođen je na današnji dan. Tegobno lično iskustvo stekao je kad je, zbog porodičnih dugova, kao dječak bio prinuđen da radi u jednoj fabrici za proizvodnju paste za obuću. Djela mu odražavaju sklonost satiri, humoru, s primjesama romantičnog i sentimentalnog, a najpoznatija su: romani “Dejvid Koperfild”, “Oliver Tvist”, “Pikvikov klub”, “Mala Dorit”, “Nikolas Niklbi”, “Velika očekivanja”, “Stara prodavnica rijetkosti”, “Sumorna kuća”, “Martin Čazlvit”, pripovijetke “Tri duha”, “Cvrčak na ognjištu”, “Bitka života”.
1864. – Umro Vuk Stefanović Karadžić, reformator srpskog jezika i pravopisa, folklorist i sakupljač narodnih umotvorina.
1870. – Rođen austrijski psihijatar Alfred Adler, jedan od pionira psihoanalize, osnivač pravca takozvane individualne psihologije, kojom se odvojio od tvorca psihoanalize Sigmunda Frojda (Freud). Smatrao je da je težnja ka moći pokretačka snaga psihičkog života svakog pojedinca, što može da izazove pretjeranu težnju ka afirmaciji ili unutrašnji otpor osjećanju manje vrijednosti i time neurotična oboljenja. Djela: “Praksa i teorija individualne psihologije”, “Poznavanje čovjeka”, “O nervoznom karakteru”.
1885. – Rođen američki pisac Sinkler Luis (Sinclair Lewis), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1930., koji je ismijavao zablude i samoobmane američkog društva te pisao protiv rasne diskriminacije. U realističko-satiričnim romanima podvrgao je podsmijehu ljekare, svećenike, sudije, malograđane, “poslovne ljude”, industrijalce. Djela: romani “Dr Erousmit”, “En Vikers”, “Elmer Gantri”, “Glavna ulica”, “Bebit”, “Dodsvort”, “Mentrep”, “Kraljevska krv”, “To je ovdje nemoguće”.
1894. – Umro belgijski proizvođač duhačkih instrumenata Adolf Saks (Adolphe Sax), koji je 1840. izumio muzički instrument saksofon, nazvan tako njemu u čast.
1913. - Rođen Oskar Danon, dirigent, kompozitor i akademik. Kao dirigent radio je u Sarajevu, a poslije Drugog svjetskog rata bio direktor Beogradske opere, glavni dirigent Slovenske filharmonije te dirigent u Beogradskoj filharmoniji i Simfonijskom orkestru Radio Zagreba. Bio je profesor na Beogradskoj muzičkoj akademiji, predsjednik Udruženja muzičkih umjetnika Srbije (UMUS-a), te član ANUBiH (Akademija nauka i umjetnosti BiH) od 2008. godine.
1971. – Žene u Švicarskoj referendumom su dobile pravo glasa.
1978. - Rođen Ešton Kučer (Ashton Kutcher), američki filmski i televizijski glumac, producent i bivši model. Najpoznatiji je po ulozi Majkla Kelsa (Michael) u humorističnoj seriji “Lude sedamdesete”. Godine 2010., zajedno s tadašnjom suprugom glumicom Demi Mur (Moore), osnovao je fondaciju za iskorjenjivanje dječijeg ropstva u svijetu. Iste godine, “Time Magazine” proglasio ga je jednim od 100 najutjecajnijih ljudi.
1992. – Ugovor o Evropskoj uniji, poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta, potpisan u ovom nizozemskom gradu, označio je uspostavljanje Evropske unije, a stupio je na snagu 1. januara 1993. godine. Potpisalo ga je dvanaest članica tadašnje Evropske zajednice.
2006. – Naučna ekspedicija otkrila je više novih vrsta životinja i biljaka u Zapadnoj Novoj Gvineji. Otkriveno je 20 novih vrsta žaba, četiri vrste leptira, nekoliko vrsta palmi, jedna ptičija podvrsta, kao i vrsta kengura za koju se mislilo da je istrijebljena zbog lova.
2013. - Umro Krsto Papić, hrvatski scenarist i filmski reditelj, kojeg mnogi filmski znalci smatraju jednim od najboljih reditelja bivše SFR Jugoslavije. Autor je dokumentarnih filmova: “Kad te moja čakija ubode”, “Nek se čuje i naš glas”, “Mala seoska priredba”..., te igranih filmova: “Lisice”, “Predstava Hamleta u Mrduši Donjoj”, “Izbavitelj”, “Tajna Nikole Tesle”, “Život sa stricem”, “Priča iz Hrvatske”, “Kad mrtvi zapjevaju”, “Infekcija”...