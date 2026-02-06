Prije 93 godine rođen bh. književnik Anđelko Vuletić

Na današnji dan 1933. godine, u Trebimlji kod Ravnog rođen je Anđelko Vuletić, bosanskohercegovački pjesnik, romanopisac, dramski pisac, pisac za djecu, književni kritičar i polemičar, prevoditelj s francuskog jezika.
Poezija mu je prevedena na brojne evropske i svjetske jezike (francuski, poljski, češki, finski, njemački, ukrajinski, ruski...). Među brojnim zbirkama, ističu se zbirke "Kad budem velik kao mrav", "Tajna večera", "Vražja igračka", "Konci i konopci".
Pisao je i pripovijetke te ih ukoričio u zbirci "Strijeljanje ustaše Broza", a tu su i drame "Andrija Hebrang" i "Miljenik partije Buharin". Također, napisao je desetak romana, od kojih su posebnu pažnju izazvali "Drvo s paklenih vrata", "Klesar Matija Tegoba" koji je bio uvrštavan i u lektiru, "Dan hapšenja Vile Vukas" i "Jadi mladog karijeriste".
Vuletić je dobitnik Godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine 1965. godine za zbirku pjesama “Sedam vječnih pitanja”, te brojnih drugih nagrada i priznanja. Preminuo je u Zagrebu, 21. oktobra 2021. godine.
Rođen Džore Držić, prvi hrvatski dramaturg
1461. - Rođen Džore Držić, hrvatski renesanski pjesnik i prvi hrvatski dramaturg. Brat je slikara Vlaha Držića i stric slavnog komediografa Marina Držića. Njegova pastirska ekloga „Radmio i Ljubmir“, napisana vjerovatno krajem 15. stoljeća, pronađena u dablinskom rukopisu iz 1963. godine, prvo je hrvatsko dramsko djelo svjetovnog karaktera, zbog čega se Džore Držić smatra začetnikom moderne hrvatske drame.
1515. – Preminuo venecijanski izdavač i štampar Aldo Munucio (Manuzio), poznat po tome što je prvi upotrijebio kurzivna slova (italic) i uveo mali praktičan format. Njegova izdanja (aldine) danas su bibliofilske rijetkosti.
1793. – Umro pisac Karlo Goldoni (Carlo), obnovitelj italijanske komedije koja je čamila u improvizacijama istrošene “komedije del arte”. Djela: komedije “Mirandolina”, “Ribarske svađe”, “Tvrdica”, “Kockar”, “Laskavac”, drama “Dalmatinka”.
1804. – Preminuo engleski hemičar i filozof Džozef Pristli (Joseph Priestley), koji je otkrio kiseonik 1774. godine. Identificirao je i mnoge druge gasove kao što su: amonijak, ugljen-monoksid, azot-oksid i sumpor-dioksid. Također je otkrio i da zelene biljke otpuštaju kiseonik za šta im je potrebna sunčeva svjetlost. Djela: “Hartlijeva teorija o ljudskom duhu na principima asocijacije ideja”, “Slobodni razgovori o materijalističkim učenjima”, “Sokrat i Isus”, “Historija i sadašnje stanje elektriciteta”.
1834. - Rođena hrvatska operska pjevačica Ema Pukšec, umjetničkog imena Ilma de Murska. Poznate osobe njenog vremena nazivale su je hrvatskim slavujem, historijskom pjevačicom 19. stoljeća, „lady of position“ ... U Dvorskoj operi u Beču nastupala je od 1864. do 1873., zatim u Njemačkoj (Berlin, Hamburg), Francuskoj (Pariz), Engleskoj (London) i njenim posjedima Australiji i Novom Zelandu, Rusija, Americi. Njoj u čast se održava kulturološka manifestacija „Dani Ilme de Murske” u Ogulinu.
1897. – Brazilski filmski režiser, scenarist i producent Alberto Kavalkanti (Cavalcanti), rođen je na današnji dan. Radeći u Evropi između dva svjetska rata, znatno je utjecao na francusku filmsku avangardu i englesku dokumentarističku filmsku školu. Filmovi: “Ivet”, “Voz bez očiju”, “Kapetan Frakas”, “Odmor đavola”, “Smrt noći”, “Nikolas Niklbi”, “Prvi džentlmen”, “Zemlja je uvijek zemlja”, “Pjesma mora”, “Gazda Puntila i njegov sluga Mati”.
Rođena slavna glumica Za Za Gabor
1917. - Rođena Za Za Gabor (Zsa Zsa Gabor), slavna mađarsko-američka filmska, pozorišna i televizijska glumica. Iako je glumila u više od 30 filmova, od kojih su najpopularniji "Moulin Rouge", "Lili" i "Arrivederci bebe!", glumica je poznatija po ljubavnom životu. U svojoj autobiografiji iz 1993. kao svoje ljubavnike navela je Kemala Ataturka, utemeljitelja moderne Turske, zatim glumca Šona Konerija (Sean Connery) i pjevača Franka Sinatru. Također je navela da je bila izbirljiva te odbila predsjednika SAD Džona F. Kenedija (John F. Kennedy), pjevača Elvisa Prislija (Presley), reditelja Džona Hjustona (John Huston) i glumca Henrija Fondu (Henry Fonda). Gabor je umrla u 100. godini, 18. decembra 2016.
1918. – U Velikoj Britaniji žene dobile pravo glasa.
1918. - Umro Gustav Klimt, najvažniji slikar austrijske secesije s izrazito istančanim simbolističkim stilom. Njegovo slikarstvo ispunjeno je naturalističkim prikazima erotskog i težnjom da platna ispuni sjajnim zamršenim dekoracijama. U njegovim najpoznatijim radovima, kao što je “Poljubac”, osjećaji i dekorativna prekomjernost sjedinjeni su na veličanstveni način. U saradnji s bratom i umjetnikom Francom Mačom (Franz Matsch) osnovao je podružnicu “Klimt-Matsch” i dobivao gotovo sve važnije poslove, kao što je oslikavanje znamenitih bečkih spomenika secesije, Zgrada bečke secesije u Beču i Palača “Stoclet” u Briselu.
1932. – Rođen francuski filmski reditelj Fransoa Trufo (François Truffaut), jedan od tvoraca “novog talasa” francuskog filma. Svjetsku slavu stekao je već prvim filmom “400 udaraca”, snimljenim 1959. godine. Ostali filmovi: “Žil i Džim”, “Američka noć” , “Priča o Adeli”, “Pucajte na pijanistu”, “Divlje dijete”, “Susjetka”, “Posljednji metro”, “Ukradeni poljupci”.
1935. – U prodaju puštena društvena igra “Monopol”.
1945. – Rođen Robert Nesta Marli (Marley), poznatiji kao Bob Marli, jamajčanski rege i ska-pjevač i tekstopisac, muzička i kulturna ikona Jamajke. Bio je rastafarijanac, jedan od najvećih zagovornika pan-afrikanizma te je pjevao o dokidanju represije. Marli je jedini rege-muzičar koji je postigao status svjetske superzvijezde.
1954. - Nenad Milosavljević, poznatiji kao Neša Galija, pjevač i jedan od osnivača rok grupe "Galija", slavi 72. rođendan. Grupa „Galija“ je jedna od najpoznatijih grupa na rok sceni nekadašnje Jugoslavije, a objavili su ukupno trinaest studijskih albuma.
1988. - Umro Zvonimir Rogoz, hrvatski glumac i reditelj, koji se proslavio ulogom u "Hamletu", te je angažiran u Pragu, gdje je stekao međunarodni ugled. U Pragu je igrao i na filmu, snimivši 35 filmova, a najslavniji je "Ekstaza" u kojem je glumio s glumicom Hedi Lamar (Hedy Lamarr). Dobitnik je nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo 1966.
1998. - Preminuo Falko (Falco), austrijski muzičar, pop, rok i hip-hop zvijezda. Bio je pjevač, ali i tekstopisac. Svirao je klavir, bas-gitaru, električnu gitaru i akustičnu gitaru. S prodatih više od 20 milona primjeraka albuma i 40 miliona singlova, najprodavaniji je austrijski pjevač svih vremena. Njegova pjesma „Rock me Amadeus“ dospjela je na ljestvicu Billboard Hot 100 među prvih deset najslušanijih pjesama, te je jedini Austrijanac koji je ušao u američke muzičke ljestvice.