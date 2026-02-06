Prije 93 godine rođen bh. književnik Anđelko Vuletić

Na današnji dan 1933. godine, u Trebimlji kod Ravnog rođen je Anđelko Vuletić, bosanskohercegovački pjesnik, romanopisac, dramski pisac, pisac za djecu, književni kritičar i polemičar, prevoditelj s francuskog jezika. Poezija mu je prevedena na brojne evropske i svjetske jezike (francuski, poljski, češki, finski, njemački, ukrajinski, ruski...). Među brojnim zbirkama, ističu se zbirke "Kad budem velik kao mrav", "Tajna večera", "Vražja igračka", "Konci i konopci". Pisao je i pripovijetke te ih ukoričio u zbirci "Strijeljanje ustaše Broza", a tu su i drame "Andrija Hebrang" i "Miljenik partije Buharin". Također, napisao je desetak romana, od kojih su posebnu pažnju izazvali "Drvo s paklenih vrata", "Klesar Matija Tegoba" koji je bio uvrštavan i u lektiru, "Dan hapšenja Vile Vukas" i "Jadi mladog karijeriste". Vuletić je dobitnik Godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine 1965. godine za zbirku pjesama “Sedam vječnih pitanja”, te brojnih drugih nagrada i priznanja. Preminuo je u Zagrebu, 21. oktobra 2021. godine.

Rođen Džore Držić, prvi hrvatski dramaturg 1461. - Rođen Džore Držić, hrvatski renesanski pjesnik i prvi hrvatski dramaturg. Brat je slikara Vlaha Držića i stric slavnog komediografa Marina Držića. Njegova pastirska ekloga „Radmio i Ljubmir“, napisana vjerovatno krajem 15. stoljeća, pronađena u dablinskom rukopisu iz 1963. godine, prvo je hrvatsko dramsko djelo svjetovnog karaktera, zbog čega se Džore Držić smatra začetnikom moderne hrvatske drame. 1515. – Preminuo venecijanski izdavač i štampar Aldo Munucio (Manuzio), poznat po tome što je prvi upotrijebio kurzivna slova (italic) i uveo mali praktičan format. Njegova izdanja (aldine) danas su bibliofilske rijetkosti. 1793. – Umro pisac Karlo Goldoni (Carlo), obnovitelj italijanske komedije koja je čamila u improvizacijama istrošene “komedije del arte”. Djela: komedije “Mirandolina”, “Ribarske svađe”, “Tvrdica”, “Kockar”, “Laskavac”, drama “Dalmatinka”. 1804. – Preminuo engleski hemičar i filozof Džozef Pristli (Joseph Priestley), koji je otkrio kiseonik 1774. godine. Identificirao je i mnoge druge gasove kao što su: amonijak, ugljen-monoksid, azot-oksid i sumpor-dioksid. Također je otkrio i da zelene biljke otpuštaju kiseonik za šta im je potrebna sunčeva svjetlost. Djela: “Hartlijeva teorija o ljudskom duhu na principima asocijacije ideja”, “Slobodni razgovori o materijalističkim učenjima”, “Sokrat i Isus”, “Historija i sadašnje stanje elektriciteta”. 1834. - Rođena hrvatska operska pjevačica Ema Pukšec, umjetničkog imena Ilma de Murska. Poznate osobe njenog vremena nazivale su je hrvatskim slavujem, historijskom pjevačicom 19. stoljeća, „lady of position“ ... U Dvorskoj operi u Beču nastupala je od 1864. do 1873., zatim u Njemačkoj (Berlin, Hamburg), Francuskoj (Pariz), Engleskoj (London) i njenim posjedima Australiji i Novom Zelandu, Rusija, Americi. Njoj u čast se održava kulturološka manifestacija „Dani Ilme de Murske” u Ogulinu. 1897. – Brazilski filmski režiser, scenarist i producent Alberto Kavalkanti (Cavalcanti), rođen je na današnji dan. Radeći u Evropi između dva svjetska rata, znatno je utjecao na francusku filmsku avangardu i englesku dokumentarističku filmsku školu. Filmovi: “Ivet”, “Voz bez očiju”, “Kapetan Frakas”, “Odmor đavola”, “Smrt noći”, “Nikolas Niklbi”, “Prvi džentlmen”, “Zemlja je uvijek zemlja”, “Pjesma mora”, “Gazda Puntila i njegov sluga Mati”.

