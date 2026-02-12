Advan Hozić: 14. godišnjica smrti bh. književnika

Na današnji dan 2012. godine, u Sarajevu je preminuo bosanskohercegovački književnik Advan Hozić. Rođen je u Kotor-Varoši 1926. godine, gdje je završio osnovnu školu, a gimnaziju i oficirsku vojnu školu u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu. Kroz svoju književnu karijeru pisao je poeziju, prozu, dramu i radio-dramu, te bio dugogodišnji novinar i publicista. Hozić je najviše traga ostavio u dječijoj književnosti te je za života bio zastupljen u školskim programima i čitankama za osnovne škole. Napisao je sedam radio-drama i dva pozorišna djela: komediju “Malinjak” i dramu “Rat”. Također, osim desetak knjiga publicistike, centralno mjesto u njegovom književnom opusu zauzimaju romani, među kojima su najpoznatiji: “Dobroćudni ratnici”, “Tri Ješina junačka dana”, “Vrabac s puškom”, “Dva i po borca”, “Dječaci iz Ulice Zmaja od Bosne”, “Glavna snaga”, “Lopuža” i “Dječak i balon”. Objavio je i nekoliko zbirki priča: “Drugovi”, “Prava puška”, “Sumnjivi telećak”, “Čudo od djeteta”, “Azrino magare”, te zbirke pjesama: “Djed i unuk” i “Prođimo ispod duge”. Štampana je i njegova zbirka sjećanja na više umrlih bosanskohercegovačkih pisaca “Vijenac od slova i sjećanja”.

Preminuo njemački slikar Albreht Altdorfer 1538. - Preminuo Albreht Altdorfer (Albrecht), njemački slikar, grafičar i arhitekt, predstavnik tzv. renesansne dunavske škole. Njegov najpoznatiji ciklus slika je iz života Blažene Djevice Marije („Rođenje Marijino“, „Bijeg u Egipat“). Među prvima je slikao samostalan (čisti) krajolik s usklađenim efektima svjetla i sjene te s pomno izrađenim detaljima. U bakrorezu, a potom i drvorezu, stvarao je grafička djela manjih formata. 1804. – Umro Imanuel Kant (Immanuel), rodonačelnik njemačke klasične filozofije. Njegovo učenje ima tri suštinska obilježja: “kopernikanski obrt”, “kriticizam” i “primat praktičnog nad teorijskim umom”. U znaku prvog pošao je od pretpostavke da se predmeti moraju upravljati prema saznanju, a ne obrnuto, odnosno da su ljudske saznajne moći nezavisne od iskustva i da je čovjek “zakonodavac prirode”. Pod drugim je podrazumijevao neophodnost transcendentalnog ispitivanja ljudskih moći u znaku pitanja “šta mogu da znam” i “šta treba da činim”. Primat praktičnog nad teorijskim umom izveo je iz nemogućnosti da se “zakoni slobode” izvedu iz nužnosti, odnosno iz “zakona prirode”, ili um iz čulnosti i razuma. Postavio je i hipotezu o prirodnom postanku Zemlje i nebeskih tijela – Kantova kosmogonijska hipoteza. Djela: “Kritika čistog uma”, “Kritika praktičnog uma”, “Kritika rasudne snage”, “Opća historija prirode i teorije neba”. 1809. – Rođen engleski biolog Čarls Darvin (Charles Darwin), tvorac teorije o evoluciji živih bića, njemu u čast nazvane darvinizam. Studirao je medicinu, a potom teologiju. Tokom ekspedicije s brodom “Bigl” od 1831. do 1836. sakupio je ogroman naučni materijal, a putovanje je opisao u knjizi “Put biologa oko svijeta”. Nakon 22 godine rada objavio je epohalno djelo “Postanak vrsta putem prirodnog odabira”, u kojem je razradio tezu o evoluciji. Ostala djela: “Promjenljivost životinja i biljaka pod domaćim uslovima”, “Porijeklo čovjeka”. 1834. - Umro Fridrih Šlejermaher (Friedrich Schleiermacher), njemački filozof, teolog i profesor, jedan od najznačajnijih predstavnika protestantske teologije i utemeljitelj savremene filozofske hermeneutike. Od 1804. do 1807. radio je kao profesor na Univerzitetu u Haleu, a 1810. bio je jedan od utemeljitelja Univerziteta u Berlinu. Jedno vrijeme obavljao je i dužnost sekretara Pruske akademije nauka. 1841. - Laza Kostić, jedan od najvećih srbijanskih književnika romantizma, novinar i estetičar, rođen je na današnji dan. Njegove najpoznatije i najvrednije lirske pjesme su: „Među javom i međ' snom“ i „Santa Maria della Salute“. 1933. - Rođen oskarovac Kosta Gavras (Costa), grčko-francuski filmski reditelj, jedan od začetnika i glavnih predstavnika evropskog političkog filma. Proslavio se višestruko nagrađenim političkim trilerom „Nestali“ iz 1982., koji daje intrigantni prikaz brutalnih metoda režima Avgusta Pinočea (August Pinochet) u Čileu.

Velimir Zajec, regionalna fudbalska legenda, slavi 70. rođendan 1956. - U Zagrebu rođen Velimir Zajec, hrvatska i regionalna fudbalska legenda, koji je na terenu važio za džentlmena, bez provokativnih i nasilnih ispada. Već kao 18-godišnjak počeo je igrati u zagrebačkom NK Dinamu, te je u prvih 10 godina igranja svom klubu donio dvije titule pobjednika Kupa bivše SFR Jugoslavije kao i 24 godine dugo očekivanu titulu prvaka, 1982. godine. Za reprezentaciju SFR Jugoslavije nastupio je 36 puta, noseći često kapitensku traku. Kad je navršio 28 godina, prema tadašnjim pravilima za sportiste u SFR Jugoslaviji, stekao je pravo igranja za strane klubove. Otišao je u grčki Panathinaikos, u kojem je ostvario blistave uspjehe. Poslije prestanka aktivnog igranja, dvije godine (1989. – 1991.) proveo je kao direktor u NK Dinamu, nakon čega se vratio u Panathinaikos da vodi njihovu fudbalsku akademiju. Nedugo potom je postao glavni trener. Nakon nekog vremena, vratio se ponovo u Dinamo, kao glavni trener, a potom, godine 2002., opet u Panathinaikos na mjesto direktora. Godine 2004., otišao je u Englesku, u klub Portsmouth, preuzevši mjesto izvršnog direktora, ali je zbog zdravstvenih problema dao ostavku 10. oktobra 2005. godine, a 2010. godine, ponovno je bio trener NK Dinama. Zajec je danas počasni predsjednik NK Dinama. 1964. – Rođen hrvatski novinar Predrag Lucić. U martu 1993. napustio je “Slobodnu Dalmaciju” i s grupom kolega pokrenuo satiričko-politički list “Feral Tribune” te bio njegov prvi glavni i odgovorni urednik. “Feral Tribune” je mnogo nagrađivan u inozemstvu, toliko da je, prema njegovim riječima, „Feral dobio više inozemnih nagrada nego cjelokupno hrvatsko novinarstvo u cijeloj svojoj historiji. Proglašen je i najboljim satiričnim listom u svijetu. Kada je nakon petnaest godina “Feral” ugašen, Lucić je prešao u “Novi list”, gdje je kao kolumnist pisao dnevnu rubriku “Trafika Predraga Lucića”. Preminuo je 10. januara 2018. godine. 1966. - Umro Elio Vitorini (Vittorini), italijanski književnik. Uzdizao je ideale pravde, slobode i humanosti. Nakon rata uređivao je revije "Il Politecnico" i "Il Menabo". Djela: “Crveni karanfil”, “Razgovor na Siciliji”, “Ljudi i neljudi”, “Simplon namiguje Frejusu”, “Mesinske žene”, “Otvoreni dnevnik” i “Gradovi svijeta”. 1979. – Preminuo francuski filmski režiser Žan Renoar (Jean Renoir), sin slikara Ogista Renoara (Auguste), tvorac poetskog filmskog realizma. U njegovim filmovima su se miješali san i realnost, radost i tuga svakidašnjeg života. Napisao je knjige “Renoar, moj otac” i “Moj život i moji filmovi”. Filmovi: “Nana”, “Kučka”, “Madam Bovari”, “Toni”, “Zločin gospodina Lanža”, “Izlet”, “Velika iluzija”, “Marseljeza”, “Čovjek-zvijer”, “Pravilo igre”, “Močvara”, “Ova zemlja je moja”, “Žena na obali”, “Rijeka”, “Helena i muškarci”, “French can-can”, “Testament doktora Kordelijera”, “Doručak na travi”. 1989. - Umro Tomas Bernhard (Thomas), austrijski književnik i dramatičar, jedan od vodećih i najplodnijih savremenih pisaca na njemačkom jeziku. U prozi i drami koristio se modernističkim i avangardnim tehnikama. Njegove radove obilježavaju ironija, skepsa, naglašavanje životne apsurdnosti i besmisla. Bio je poznat po kritiziranju Katoličke crkve i austrijskog provincijalizma. Zabranio je posthumno izvođenje svojih drama na prostoru Austrije.

