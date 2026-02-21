Sociolog Emir Begović: Plašim se samo Boga

Ime i prezime: Emir Begović.

Datum i mjesto rođenja: 24. januar 1997., Sarajevo.

Šta prvo uradite kada se probudite: Zahvalim Bogu na novom danu koji mi je pružio.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Arhitekta.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Radio sam u pekari kao srednjoškolac.

Kada biste mogli ponijeti samo jednu stvar na pusti otok, šta bi to bilo: Knjiga.

Šta gledate na televiziji: Ne gledam televiziju.

Šta Vas nervira? Nepravda u mnogim oblicima u našem društvu.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Sat.

Čega se plašite: Samo Boga.

S kim najradije pijete kafu: Sam.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Zelena.

Ko vam je uzor: Moji roditelji.

Najdraži pisac: Čarls Bukovski (Charles Bukowski).

Da imate mogućnost da mijenjate stanje u svijetu: Napravio bih sistem u kojem ne bi bilo gladnih osoba i svako bi imao život dostojanstven ljudskom biću.

Omiljeni muzičar ili bend: Oliver Dragojević.

Omiljena pjesma: Ima ih više.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: “Bitak i vrijeme”, Martin Heidegger.

Tim za koji navijate: FK Sarajevo.

Omiljena narodna izreka: “Ko se zadnji smije, najslađe se smije”.

Koje pitanje najviše mrzite: Svako pitanje koje se tiče moje privatnosti.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Forest Gamp (Forrest Gump).

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Saudijsku Arabiju.