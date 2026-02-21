Sociolog Emir Begović: Plašim se samo Boga

Ime i prezime: Emir Begović.
Datum i mjesto rođenja: 24. januar 1997., Sarajevo.
Šta prvo uradite kada se probudite: Zahvalim Bogu na novom danu koji mi je pružio.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Arhitekta.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Radio sam u pekari kao srednjoškolac.
Kada biste mogli ponijeti samo jednu stvar na pusti otok, šta bi to bilo: Knjiga.
Šta gledate na televiziji: Ne gledam televiziju.
Šta Vas nervira? Nepravda u mnogim oblicima u našem društvu.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Sat.
Čega se plašite: Samo Boga.
S kim najradije pijete kafu: Sam.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Zelena.
Ko vam je uzor: Moji roditelji.
Najdraži pisac: Čarls Bukovski (Charles Bukowski).
Da imate mogućnost da mijenjate stanje u svijetu: Napravio bih sistem u kojem ne bi bilo gladnih osoba i svako bi imao život dostojanstven ljudskom biću.
Omiljeni muzičar ili bend: Oliver Dragojević.
Omiljena pjesma: Ima ih više.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: “Bitak i vrijeme”, Martin Heidegger.
Tim za koji navijate: FK Sarajevo.
Omiljena narodna izreka: “Ko se zadnji smije, najslađe se smije”.
Koje pitanje najviše mrzite: Svako pitanje koje se tiče moje privatnosti.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Forest Gamp (Forrest Gump).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Saudijsku Arabiju.