Trnka: "Srpska kuća" u Brčkom protivustavna i protivzakonita

Profesor ustavnog prava Kasim Trnka ocijenio je zahtjev Vlade Republike Srpske (RS) za osnivanje radne jedinice Ugostiteljskog servisa u Brčko distriktu BiH, kao i kupovinu objekta koji je RS nazvala "Srpska kuća", protivustavnim i protivzakonitim, ističući da se radi o narušavanju Konačne arbitražne odluke za Brčko.

Podsjetio je da je tom odlukom Brčko distrikt BiH definiran kao posebna administrativna jedinica u okviru Bosne i Hercegovine, koja je direktno vezana za državne institucije, uz vlastite organe vlasti - skupštinu, vladu te izvršne i sudske institucije.

- Stoga, entiteti nemaju nikakvo pravo da kupuju zemljište, pogotovo jer je to još pitanje državne imovine koje nije definitivno riješeno. U svakom slučaju, to pripada Brčko distriktu BiH i ne može se davati nikome na prodaju, a pogotovo ta "kuća", koja bi vršila neka javna ovlaštenja. Ukoliko se radi o nekoj ispostavi, odnosno odjeljenju vlasti Republike Srpske, to je protivustavno i protivzakonito. To je narušavanje konačne arbitražne odluke, a Vlada RS-a odavno pokazuje interes da na neki način pojača svoj uticaj na teritoriji Brčko distrikta BiH - istakao je profesor Trnka u izjavi Feni.

Uostalom, napomenuo je da je arbitražni postupak proveden zbog toga što se u okviru mirovnih pregovora u Dejtonu nije mogao postići kompromis o tome kome će pripasti teritorija Brčkog.

- Zbog toga je konačnom arbitražnom odlukom odlučeno da se formira distrikt koji je direktno vezan za institucije BiH - naglasio je.

Profesor ustavnog prava istakao je i da je Brčko distrikt BiH zamišljen kao primjer mogućeg uspostavljanja građanskog uređenja BiH. U tom kontekstu naziv "Srpska kuća" ocijenio je problematičnim.

- Isticanje nacionalnih simbola nije u skladu s konceptom na kojem počiva Brčko distrikt BiH, naročito ukoliko bi takva institucija imala ili vršila određena javna ovlaštenja - zaključio je Trnka.

Ovim povodom oglasio se i prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko distrikt BiH Louis J. Crishock, koji je insistirao na potpunoj i dosljednoj provedbi Konačne arbitražne odluke za Brčko.

Kako je navedeno u saopćenju OHR-a, pitanje nekorištenog objekta nekadašnje kockarnice u Brčko distriktu BiH, sadašnje "Srpske kuća" koju je kupila Vlada RS-a, dovelo je do tvrdnji da je Konačna arbitražna odluka za Brčko prekršena ili dovedena u opasnost.

- Potpuna i dosljedna implementacija Konačne arbitražne odluke i poštivanje Statuta Brčko distrikta i dalje ostaju najviši prioriteti predsjedavajućeg arbitra i supervizora za Brčko distrikt. Isključivo je u nadležnosti predsjedavajućeg arbitra i Arbitražnog tribunala da utvrde kada i da li je Konačna odluka prekršena - istaknuto je u saopćenju.

Supervizor je pozdravio nedavnu zajedničku izjavu rukovodstva Brčko distrikta, kojom se obavezuju da će sva pitanja rješavati na odgovoran način, kroz dijalog i u skladu s odredbama Konačne arbitražne odluke.

- Brčko distrikt je školski primjer uspješnog multietničkog upravljanja. Njegovi lideri zaslužuju našu punu podršku. Potkopavanje njihovih napora senzacionalističkim izjavama nije u interesu Brčkog niti BiH - poručio je prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko distrikt BiH Louis J. Crishock.

Iz OHR-a su ranije pozvali na uklanjanje naziva "Srpska kuća", ocijenivši da nije u skladu s multietničkim sastavom Brčko distrikta i BiH te da će pravovremeno uklanjanje tog natpisa stvoriti pozitivnu atmosferu za dijalog o drugim pitanjima koja se odnose na ovaj objekt.