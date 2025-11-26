Novi udžbenik "Ustavno pravo" predstavljen u Tuzli, događaj otvorio Komšić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, održana je promocija univerzitetskog udžbenika "Ustavno pravo", autora prof. emeritusa Kasimа Trnke i prof. dr. Zlatana Begića. Ovaj udžbenik predstavlja prvo sveobuhvatno izdanje iz oblasti ustavnog prava u Bosni i Hercegovini nakon više od decenije, čime popunjava važnu prazninu u pravnoj literaturi i području visokog obrazovanja.

Događaj je dodatno dobio na značaju zahvaljujući prisustvu i obraćanju predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, Željka Komšića, koji je otvorio skup i naglasio važnost aktuelnih ustavnopravnih pitanja u zemlji.

Nakon uvodnog dijela uslijedila je zvanična promocija udžbenika, tokom koje su se prisutnima obratili autori, prof. emeritus Kasim Trnka i prof. dr. Zlatan Begić, istakavši potrebu za akademskim djelima koja prate dinamične promjene ustavnopravnog poretka Bosne i Hercegovine.

Promotorske osvrte na knjigu dale su prof. dr. Dženeta Omerdić i prof. dr. Amra Jašarbegović, koje su istakle teorijski, ali i praktični doprinos djela, posebno u trenutku kada se ustavnopravni sistem BiH suočava s čestim promjenama pod uticajem domaćih i međunarodnih procesa. Program je zaključen otvorenom diskusijom sa studentima i gostima.

Manifestaciju su zajednički organizovali UG Centar za multidisciplinarna istraživanja, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i UG "Naučno društvo pravnika" Tuzla, uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, Skupštine TK, te gradova Tuzla i Srebrenik. Skup je održan pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, gospodina Željka Komšića.