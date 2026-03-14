Od fudbala do aviona kad si Dinov

„Nećete više djecu svoju zapošljavati; ko zaposli svog, kunem se Bogom, odmah leti“. Ovo su bile riječi predsjednika Naroda i Pravde i ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića koje je samouvjereno izgovorio u aprilu 2023. godine.
Bitno biti blizak
Tri godine kasnije za direktora Aerodroma Sarajevo, jedne od najvažnijih institucija u državi, postavljen je Dino Selimović, Konakovićev savjetnik u Kabinetu ministra vanjskih poslova. Prethodno, Selimović je imao angažman u FK Sarajevo te je radio u BBI banci. Nije poznato kakve Selimović s takvim radnim iskustvom ima kompetencije za vanjsku politiku države, a još manje za vođenje jednog od ključnih javnih preduzeća.
No, to očito nije presudno. Dovoljno je da ste bliski Konakoviću i sve je moguće – od fudbala do aviona.
Prvobitno je Nadzorni odbor Aerodroma odbio prijedlog o imenovanju Selimovića, nakon što je utvrdio da ne ispunjava formalne uslove za ovu funkciju. Za poziciju direktora Aerodroma Sarajevo potrebno je visoko obrazovanje koje nosi najmanje 240 ECTS bodova, dok je Selimović, prema dostupnoj dokumentaciji, imao kvalifikaciju od 180 ECTS bodova. Ipak, nakon što je Ured za zakonodavstvo dao zeleno svjetlo, Nadzorni odbor je u četvrtak imenovao Selimovića za direktora.
Toliko o (ne)zapošljavanju svojih.
Spisak podugačak
Sličan slučaj zabilježen je i u „Sarajevo-šumama“, gdje je Halil Sulejmanović svojevremeno imenovan za izvršnog direktora općih poslova, iako je, prema Statutu tog preduzeća, kandidat morao imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci i tri godine na rukovodnoj poziciji, što Sulejmanović nije imao. Naknadno je preuhljebljen, pogađate, u Ministarstvo vanjskih poslova BiH.
U Domu za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba Ured za borbu protiv korupcije također je podnio inicijativu za smjenu direktora Hazima Durmiševića zbog nepravilnosti u procesu imenovanja, ali je on uprkos tome ostao na funkciji.
Problemi s kadroviranjem posebno su vidljivi u komunalnim preduzećima Kantona Sarajevo.
U KJKP „Rad“ u posljednjih nekoliko godina smijenilo se više direktora – od Vere Arnautović i Mirsada Hošića do Nijaza Salamovića, koji je kasnije uhapšen zbog sumnji u malverzacije vezane za imenovanje na funkciju.
Ni KJKP „Vodovod i kanalizacija“ nije izuzetak. Preduzeće su vodili Rusmir Salić, Enver Hadžiahmetović i trenutno v.d. direktor Adnan Šerak – svi povezani s Narodom i Pravdom – dok se istovremeno gomilaju gubici, a problemi s kvarovima i redukcijama vode postaju svakodnevica.
U KJKP „Toplane Sarajevo“ direktor je postao Haris Džihanić, kadar SDP-a, protiv kojeg su zaposlenici podnijeli prijavu Uredu za borbu protiv korupcije zbog sumnje u krivotvorenje dokumentacije prilikom prijave na konkurs.
Slična situacija zabilježena je i u GRAS-u. Nakon tragične tramvajske nesreće u kojoj je poginuo student Erdoan Morankić, direktor Senad Mujagić podnio je ostavku tek pet dana kasnije, a ona ni tada nije odmah prihvaćena jer Nadzorni odbor nije imao kandidata za njegovog nasljednika.
S liste na direktorsko mjesto
U Studentskom centru Sarajevo direktor je postao Amar Dovadžija, bivši NiP-ov kandidat za načelnika Općine Ilijaš, iako je Ured za borbu protiv korupcije utvrdio da prilikom imenovanja nije ispunjavao uslove jer nije imao potrebno rukovodno iskustvo.
EGIDA
SELIMOVIĆ nije anomalija, nego nastavak prakse uhljebljivanja nekompetentnih Trojkinih kadrova