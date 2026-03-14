Od fudbala do aviona kad si Dinov

„Nećete više djecu svoju zapošljavati; ko zaposli svog, kunem se Bogom, odmah leti“. Ovo su bile riječi predsjednika Naroda i Pravde i ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića koje je samouvjereno izgovorio u aprilu 2023. godine.

Bitno biti blizak

Tri godine kasnije za direktora Aerodroma Sarajevo, jedne od najvažnijih institucija u državi, postavljen je Dino Selimović, Konakovićev savjetnik u Kabinetu ministra vanjskih poslova. Prethodno, Selimović je imao angažman u FK Sarajevo te je radio u BBI banci. Nije poznato kakve Selimović s takvim radnim iskustvom ima kompetencije za vanjsku politiku države, a još manje za vođenje jednog od ključnih javnih preduzeća.

No, to očito nije presudno. Dovoljno je da ste bliski Konakoviću i sve je moguće – od fudbala do aviona.

Prvobitno je Nadzorni odbor Aerodroma odbio prijedlog o imenovanju Selimovića, nakon što je utvrdio da ne ispunjava formalne uslove za ovu funkciju. Za poziciju direktora Aerodroma Sarajevo potrebno je visoko obrazovanje koje nosi najmanje 240 ECTS bodova, dok je Selimović, prema dostupnoj dokumentaciji, imao kvalifikaciju od 180 ECTS bodova. Ipak, nakon što je Ured za zakonodavstvo dao zeleno svjetlo, Nadzorni odbor je u četvrtak imenovao Selimovića za direktora.

Toliko o (ne)zapošljavanju svojih.