Propao pokušaj imenovanja Konakovićevog savjetnika za direktora Aerodroma: Selimović ne ispunjava uslove

Nadzorni odbor Međunarodnog aerodroma Sarajevo odbio je imenovati Dinu Selimovića za vršioca dužnosti direktora tog javnog preduzeća, saznaje Istraga.ba. Članovi NO su, prema informacijama Istrage, utvrdili da Selimović ne ispunjava uslove za direktora, iako je Vlada Federacije u ponedjeljak dala prethodnu saglasnost za njegovo imenovanje. Formalna odluka još uvijek nije dostavljena Vladi, ali članovi NO su, kako saznaje Istraga, jutros do ranih jutarnji sati razmatrali prijedlog odluke za imenovanje Dine Selimovića te su se usaglasili da ovaj kandidat ne ispunjava uslove. Kako bi izbjegli sudbinu svojih prethodnika koji su pod mjerama zabrane POSKOK-a, novi članovi Nadzornog odbora su odlučili da ne imenuju Dinu Selimovića koji trenutno obavlja funkciju savjetnika ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića.

Saga oko Aerodroma Sarajevo započela je još 2024. godine kada je za v.d. imenovan NiP-ov kandidat Sanin Ramezić, i to nakon što je, prethodno, promijenjen Statut ovog javnog preduzeća kako bi se prilagodio uslovima koje ispunjava NiP-ov kandidat za direktora. Tada se u u priču uključuje POSKOK, na čiji je prijedlog Posebni odjel Vrhovnog suda FBiH odredio je mjere zabrane obavljanja dužnosti trojici članova Nadzornog odbora JP Aerodrom Sarajevo, Benjaminu Mešaku. Adnanu Mahmutoviću, Žanu Matiću i direktoru Saninu Rameziću. Aeorodrom je određeni period bio bez uprave, da bi, na kraju, Vlada imenovala novi Nadzorni odboro koji je za v.d. direktora imenovao Amadea Mandića. Zbog nedostavljanja adekvatne dokumentacije Općinski sud u Sarajevu je prvobitno odbio upisati Mandića u sudski registar kao lice ovlašteno za zastupanje. U drugoj polovini februara nakon što su imenovani novi članovi Nadzornog odbora Aerodroma koji su proveli zakonitu proceduru i dostavili dokumentaciju sudu, izvršen je upis. S obzirom na to da je Mandić kadar SDP-a, a da NiP želi preuzeti kontrolu nad Aerodromom, Vlada je odlučila imenovati novog v.d.-a i to Dinu Selimovića koji dolazi direktno iz Konakovićevog kabineta. Članovi novog NO su, međutim, utvrdili da Selimović ne ispunjava uslove jer ima potrebno radno iskustvo sa 180 ETCS, dok je za poziciju direktora Aerodroma potrebno 240 ETCS bodova. Osim toga, Selimović je dostavio diplomu privatnog univerziteta Apeiron iz Banje Luke koji je bio pod istragom zbog sumnje da su izdavali lažne diplome.

Prema informacijama Istrage, u toku je “potraga” za novim kandidatom za v.d. direktora Aerodroma koji bi obavljao dužnost do završetka konkursne procedure koja je u toku.