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NAJAVA METEORLOGA

U većem dijelu BiH sunčano uz oblačnost

Jutarnja temperatura zraka od 6 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 25 °C

U Sarajevu jutro umjereno do pretežno oblačno. Anadolija

A. O.

18.4.2026

U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. 

U jutarnjim satima očekuje se nešto više oblaka u centralnim i istočnim područjima Bosne.

Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 25 °C.

U Sarajevu jutro umjereno do pretežno oblačno, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Jutaranja temperatura oko 10, a dnevna oko 17 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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