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LIDER SNSD-A

Dodik stigao u Čikago, večeras će primiti nagradu

Čikago se mijenjao od našeg posljednjeg susreta, ali ono što me najviše raduje jeste napredak našeg naroda, poručio je

Dodik stigao u Čikago. Platforma X

M. Až.

30.4.2026

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik doputovao je u Čikago, gdje će večeras na Univerzitetu Judson primiti nagradu za “odbranu demokratije”.

On je na društvenoj mreži X objavio fotografiju na kojoj se, između ostalih, nalazi u društvu Roda Blagojevića svog savjetnika Marka Romića, supruge Snježane, šefa obezbjeđenja Miše Partala i generalne konzulice BiH u Čikagu Tanje Telić.

- Ponovo u Čikagu i Sjedinjenim Američkim Državama. Očekuju me važni susreti, razgovori i obraćanja, kao i dodjela nagrade na Univerzitetu Judson - rekao je Dodik.

Dodao je da je njegov dolazak započeo susretom i razgovorom sa prijateljima i saradnicima, u atmosferi koja, kako je naveo, odgovara činjenici “da se nalazimo u jednom od najvećih srpskih gradova van otadžbine – uz trpezu”.

- Čikago se mijenjao od našeg posljednjeg susreta, ali ono što me najviše raduje jeste napredak našeg naroda, jer Srbi su ovdje danas organizovaniji, povezaniji i sigurniji u svoju snagu nego ikada prije - dodao je on.

# SNSD
# ČIKAGO
# ROD BLAGOJEVICH
# MILORAD DODIK
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