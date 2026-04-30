Dodik stigao u Čikago, večeras će primiti nagradu

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik doputovao je u Čikago, gdje će večeras na Univerzitetu Judson primiti nagradu za “odbranu demokratije”.

On je na društvenoj mreži X objavio fotografiju na kojoj se, između ostalih, nalazi u društvu Roda Blagojevića svog savjetnika Marka Romića, supruge Snježane, šefa obezbjeđenja Miše Partala i generalne konzulice BiH u Čikagu Tanje Telić.

- Ponovo u Čikagu i Sjedinjenim Američkim Državama. Očekuju me važni susreti, razgovori i obraćanja, kao i dodjela nagrade na Univerzitetu Judson - rekao je Dodik.