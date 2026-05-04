U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Šestero poginulo za 3 dana

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Šestero poginulo za 3 dana.

Početak maja u Bosni i Hercegovini obilježila je serija tragičnih događaja, koji su potresli bh. javnost i bacili sjenu na dane prazničnog odmora.

Novi slučaj femicida uznemirio je građane Sarajeva, svirepo ubistvo rođenog brata ponovo je šokiralo stanovnike Tuzle, a prve dane maja tužnim su učinili i izvještaji o saobraćajnim nesrećama kod Bosanske Gradiške, Mostara i Konjica.

Bosanci lansirali Šalke u Bundesligu, pa se javili za "Dnevni avaz". Muslić, Katić i Džeko poručili: Napravili smo odličan posao.

Nakon prvomajskih protesta, radnici Željezare traže brzo rješenje. Sindikalci su u stalnim konsultacijama, a danas bi trebali zauzeti i stav o nastavku sindikalne borbe za spas gotovo 1.900 radnih mjesta.

Stefan Pejović, koji posljedih šest godina radi za Ljekare bez granica za "Avaz" piše o humanitarnoj krizi u Južnom Sudanu.

Građani BiH svakodnevno su meta prevara putem SMS poruka. Istražili smo odakle varalicama brojevi građana BiH.

SDS želi Blanušu, a PDP Stanivukovića za predsjednika RS. Opozicija u RS bez dogovora o zajedničkim kandidatima.

Sistemski propusti doveli do novog femicida. Otkud pištolj nasilniku kojem je zabranjen prilazak žrtvi?

Neformalna grupa „Putevima spasa i slobode“ organizirala Marš od Tešanjke do dobojske Čaršije.

Zelene beretke se okupile u bivšoj Dobrovoljačkoj. Poručuju: "Pokušava se iskriviti historija, snimci sve govore".

Iran ponudio prijedlog za kraj rata s SAD. Može li krhko primirje ustupiti mjesto trajnom miru saznajte na stranama globusa.

Nihadu Sarajkiću koji je ubio Anela Kršu ponovo će se suditi. Više o tome saznajte na stranama crne hronike.

Damir Galijašević i Enver Šadinlija napisali monografiju, obilježeno 60 godina Ilidžanskog festivala.

Čitajte i o Met Gali 2026, najvećem modnom spektaklu godine.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.