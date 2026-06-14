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VREMENSKA PROGNOZA

U BiH danas sunčano: Temperature do 32 stepena

U sjevernim područjima, uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše

U BiH danas sunčano. Avaz

S. S.

prije 16 minuta

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. 

Tokom dana, uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima, uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. 

Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stepeni.

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
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