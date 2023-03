Stojanović: Nisam siguran da ću podržati ovakvu Vladu FBiH

Novoimenovani potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović tokom gostovanja u izdanju Dnevnika D, koji se emituje na Federalnoj TV izjavio je da vidio imena za novi saziv Vlade FBiH te da će razmisliti do ujtru (op.a. do danas).

- Mislim da su i dalje ostala sporna imena koja su bila u javnosti i sačekao bih do ujutru – kazao je Stojanović u sinoćnjoj emisiji.

Podignuta optužnica

- Zatečen sam informacijom da je SDP umjesto Vojina Mijatović predložio Almina Hopovca s obzirom da je prije dva dana podignuta optužnica. Koliko znam ona je još uvijek nije potvrđena. Ako bude potvrđena, to takođe može diskreditirati na određeni način ovu Vladu, ali se bojim da je na određeni način možda i politički motivirana. Mislim da treba sačekati odluke organa – rekao je Stojanović.

Kaže da je problem ukoliko Hopovac bude imenovan, a optužnica potvrđena.

- Vjerovatno će se ponovo raspravljati možda čak i o njegovoj smjeni. Mislim da ćemo to ponovo morati razmatrati – kaže on.

Stojanović navodi da ne bi diskreditirao Hopovca dok se ne vidi o čemu se tačno radi, da li postoji neki osnov ili se isključivo radi o politički motiviranoj optužnici.

Na pitanje zašto su promijenili listu odgovara: "Radi se o određenom i nezadovoljstvu gospodina Mijatovića kada je u pitanju izbor za ministra MUP-a, i do nekih reakcija partnera i pokušaja usaglašavanja da dobijemo što kvalitetniju atmosferu za saradnju za rad Vlade FBiH. Dakle pokušavamo biti korektni prema svima“.

Smatra da je javni prostor generalno previše zatrovan raznim kritikama među kojima su neke osnovane, ali su neke i neosnovane.

- Smatram da su preoštre i vrlo često se pokaže da neke nisu ni realne nego se isklučivo svode u datom trenutku, kao sada kada treba da se formira nova Vlada. Vjerujem da će ih biti mnogo manje kada se formira Vlada – ističe Stojanović.

Protiv političkih stavova Sanje Vlaisavljević

O Sanji Vlaisavljević kaže da je on nikada ne bi predložio.

- Mislim da je ni SDP sa njenim političkim stavovima nikada ne bi predložio. Ovdje je sada pitanje određenih kompromisa i prijedloga stranaka, koliko se može uticati na prijedloge nekih stranaka, u ovom slučaju konkretno HDZ-a. Sada možemo utjecati tako da recimo ne potpišemo saglasnost – rekao je.

Naglašava da je rok za formiranje Vlade Federacije do 6. aprila i da je do tada sve otvoreno.

- Sutra ćemo razgovarati malo konkretnije, analizirati eventualne dodatne izmjene. Zato ne mogu reći da ću potpisati sa sigurnošću s obzirom da je, između ostalog Sanja Vlaisavljević jedna od spornih imena – kazao je.

Stojanović pojašnjava da ne uslovljava, ali da će razmisliti i još dodatno razgovarati.

Javne polemike

Naglašava da se ne slaže ni sa jednim stavom Sanje Vlaisavljević o Sarajevu.

- Imali smo javne polemike preko medija, ona se nije slagala sa mojim stavovima o BiH i SDP-u, a ja sa njenim o Sarajevu. Jednostavno smatram da je gospođa Vlaisavljević pokušala sebi da da na relevantnosti pljuvanjem po Sarajevu. Dobila je tu relevantnost kroz kandidaturu iz HDZ-a. Protiv sam svih njenih političkih stavova. Ne mogu se složiti, ali u isto vrijeme ne mogu ni negirati politički dogovor koji postoji na nivou natpolovične većine gdje je HDZ izašao sa tim prijedlogom. Nije mi drago i želim se ograditi od njenih političkih stavova, ali vrlo moguće je da ona bude dio Vlade – rekao je.

SDP mnogo rizikuje

Ističe da je dao sugestije i na Sanju Vlaisavljević, ali i na neke prijedloge unutar SDP-a da budu neki drugi ljudi.

- Također, dio SDP-ovaca je kritikovao sve ovo što je izazvao jednu polemiku u javnosti vezano za gospodina Kljaku koji je prijedlog NES-a za ministra. Također se na jednom sastanku SDP-a diskutovalo kada smo vidjeli ko sve dolazi za predložene ministre. To je izazvalo reakcije koje su danas rezultirale sastankom na kojem su se pokušali riješiti određeni problemi – odgovara.

Kaže da je Anel Kljako i dalje sporan.

- Ako neko ima određene dokaze da je varao na izborima, ako se određeni partneri iz Osmorke ne slažu, ako članovi svih stranaka Osmorke koji dolaze iz Mostara znaju šta je gospodin Kljako radio u Mostaru, to je sporno. Izgleda da naš kandidat ima krivičnu prijavu, a Kljako nema, ali isto tako svo vrijeme postoje određeni dokazi iz CIK-a u kojima je gospodin Kljako varao na izborima. Tačno, nema optužnice i slažem se da nije korektno i to je još jedan od razloga zašto bih do ujutru razmislio. SDP ovdje ima posebnu odgovornost. SDP je lider ove nove koalicije u kojoj će podnijeti vjerovatno najveći teret i za Sanju Vlaisavljević i za gospodina Kljaku i za sve druge članove koji čak i ne dolaze iz SDP-a, ali na jedan način moramo pokušati uticati da ta Vlada pred građane izađe u što boljem izdanju – kazao je on.

Stojanović smatra da SDP mnogo rizikuje i da mnogi procesi nisu dobro prošli u proteklom periodu.

- Mislim na izbor i prijedlog ministara i na jasne stavove SDP-a o prijedlozima drugih stranaka. Mislim da su oni morali biti puno jasniji, da se SDP morao ograditi od puno takvih kandidata koji su se pojavili da bi javnost shvatila na šta sve SDP može uticati, a na šta ne može – poručio je.

Navodi da gleda širu sliku kada su u pitanju politički procesi u BiH i na nivou FBiH.

- U ovom trenutku smatram da određene promjene u formiranju vlasti, pogotovo nakon 4 i po godine tehničke Vlade bez tri ministar, smatram da trebamo dobiti Vladu, dati joj šansu prvih 100 dana, ne osuđivati ljude na početku i nakon 100 dana možda donijeti neke odluke i promijeniti neke ministre, ako sve ovo bude istina – rekao je.

Ne misli da je jedinstvo Trojke narušeno

Ističe da je nezadovoljan čitavim procesom kada je u pitanju i prijedlog ministara i konrektan prijedlog koji je došao od SDP-a.

- Očekujem da neko ko je potpredsjednik Federacije učestvuje u direktnom predlaganju i izboru na nivou organa međutim, po ko zna koji put, rukovodstvo SDP-a se odlučilo da ja ne učestvujem u tim procesima. To je borba koju ja vodim unutar SDP-a već duži period – kaže Stojanović.

Stojanović kaže da nije podržao Vojina Mijatovića za federalni MUP.

- Ne mislim da Vojin Mijatović ne treba da bude ministar MUP-a isključivo zbog obrazloženja koja smo dobili iz stranaka opozicije na način da on, kako su govorili, govori ekavicom, da ima pasoš Srbije, da dolazi iz Republike Srpske. Ja ne mislim da je to neka argumentacija. Za mene je puno veća argumentacija šta je gospodin Vojin Mijatović po struci, a on je ekonomista. I zbog toga mi je drago što je SDP bar na tom polju za ministra MUP-a donio odluku na inicijativu i gospodina Mijatovića promijeni njegov prijedlog za ministra MUP-a na ministra za obrt. Mislim da je jako bitno iz koje struke dolazi bilo koji prijedlog – kazao je.

Kritike i zamjerke

Pojašnjava da je i on razgovarao jučer sa Denisom Bećirovićem koji ima određene kritike i zamjerke.

- On smatra da ovakve odluke donošenja kadrovskih rješenja vode SDP u jedan rezultat izborni koji će biti puno lošiji ako se ovako nastavi. Smatra da bi i glasanje za Vukoju za Ustavni sud moglo naštetiti SDP-u u ovom trenutku – istakao je.

Na pitanje da li ovo što se događa može dovesti u pitanje koaliciju Osmorke, odgovara: "Ne mislim u ovom trenutku da je jedinstvo Trojke narušeno. Mislim da bi bilo puno više narušeno da se uspostavi koalicija sa SDA. Mislim da građani koji su glasali za Trojku razumiju da je ovo jedna velika borba da pomaknemo makar jednog jednonacionalnog igrača iz ove priče o tri jake nacionalne stranke i da pokušamo unijeti kakve takve promjene“.

SDA i DF zloupotrebljavaju priču

Stojanović smatra da treba šansu nekim promjenama koje će se desiti.

- Želim da ostanem dosljedan takvoj borbi bez obzira što bi bilo puno lakše sjesti sa SDA i formirati vlast. Ali stranke Osmorke morate poštovati. SDA odlično koristi situaciju i vrši pritisak na nas – kazao je.

O eventualnoj novoj intervenciji Kristija Šmita (Christiana Schmidta) kaže da ne bi govorio više o Šmitu zato što SDA i DF to zloupotrebljavaju govoreći da Osmorka ne može nikako formirati bez međunarodne zajednice, da je međunarodna zajednica antibošnjački nastrojena što smatram katastrofalnim kritikama u političkim prilikama u kojima se nalazi BiH.

- Da nije bilo reakcije Šmita, Osmorka i HDZ još prije mjesec dana imaju formiranu Vladu Federacije. Postavlja se pitanje kredibiliteta visokog predstavnika i međunarodne zajednice – rekao je.

Navodi da se nastavlja politika u kojoj političari dobro žive, povećavaju im se plate i da je to politika protiv koje se treba kontinuirano boriti.