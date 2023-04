Miletić: Bio sam u SIPA-i povodom Dodikovog negiranja genocida

Ističe da je izjavu dao kao podnosilac prijave te da će biti svjedok Tužilaštva BiH ukoliko dođe do sudskog postupka.

- Ja sam bio nekidan u prilici da kod službenika SIPA-e dajem izjavu povodom moje dvije prijave iz drugog mjeseca s obzirom na to da sam ga prijavio za negiranje zločina na Markalama, a drugi put za negiranje genocida – izjavio je Miletić za BHRT.

- Njegovo ponašanje je vrlo čudno, ali je čudno i ponašanje međunarodne zajednice i trojke s obzirom na to da se sve svodi na verbalnu komunikaciju, a niko ne poduzima ništa. Ja mislim da je krajnje vrijeme da visoki predstavnik kojeg on često ponižava, kao i Satlera (Sattlera), da sjednu u PIC-u i da ga udalje ili smijene sa ove funkcije. Ako ne naprave nešto u narednom periodu, ja mislim da ovo neće dobro završiti – rekao je Miletić.

Pokrenuto više istraga

Tužilaštvo BiH je ranije potvrdilo da je protiv Dodika pokrenuto više istraga prema prijavama građana, ali nisu htjeli otkriti u kojoj je to fazi i da su počela saslušanja u SIPA-i.

- Tražili su od mene da potvrdim navode koje sam dao u javnosti i koje sam poslao Tužilaštvu. Da objasnim te aspekte krivičnog djela iz moje perspektive - naveo je Miletić.

Miletić je kazao da sve to što Dodik radi ima obilježja krivičnog djela.

- Ne radi se samo o verbalnom obraćanju, radi se i o nekim političkim potezima, ako hoćete, pripremama za donošenje zakona na kojim on ozbiljno sa svojim saradnicima radi, da spomenem Zakon o imovini. Sedmi put je Ustavni sud BiH donio odluku o tome. On i dalje ne poštuje odluke Ustavnog suda. To predstavlja kazneno djelo – kaže Miletić.

Turbulentna situacija

Miletić je, ocijenivši aktuelni trenutak kao turbulentan i vrlo složen, govorio upravo o Dodiku koji već neko vrijeme konstantno šalje zapaljive izjave.

- Mislim da je situacija turbulentna i vrlo složena. Koliko vidim u prethodnih mjesec-dva, predsjednik RS sve češće dolazi u sukob s veleposlanicima stranih zemalja u BiH. Sve više prosipa silu, prijeti secesijom, negira ratne zločine – rekao je Miletić.