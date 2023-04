Šta god Šmit odlučio, vlast nije sigurna?

Više od šest mjeseci nakon izbora u BiH nove Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i dalje nema, a trakavica u vezi s procesom formiranja vlasti već odavno je poprimila obrise komičnog.

Nakon što je osigurana nova većina bez SDA i DF-a, ove dvije stranke pronašle su „slamke spasa“ u poziciji potpredsjednika Federacije BiH. Kupovinom četiri delegata došli su u poziciju da, prema nametnutim rješenjima Kristijana Šmita (Christian Schmidt) iz oktobra prošle godine, jedini sa 13 od 23 delegata mogu predložiti predsjednika.

Usamljeni Lendo

SDA-ov Refik Lendo, koji je imenovan za potpredsjednika FBiH, odbija dati potpis za imenovanje nove vlade te, umjesto toga, poziva na „dogovore“ i nudi i HDZ-u i SDP-u, a sada i osmorci, „ponude“ za koje kaže da se ne odbijaju.

Naravno, na ove Lendine šarade niko još ne reagira ozbiljno. Dragan Čović je tako u petak jasno poručio da se Lendinom pozivu na sastanak neće odazvati, jer nema o čemu pričati s njim.

Nažalost, Lendo nije jedini problem koji osmorka ima u Federaciji BiH. Stranka za BiH i NES već odranije poručuju da neće glasati za novu vlast ako Šmit ne donese trajna, nego privremena rješenja, a lider NES-a Nermin Ogrešević otišao je i korak dalje poručivši da je sramota samo po sebi što stranke čekaju da Šmit nametne rješenja.

I SDP se protivi kratkoročnim rješenjima, a lider NiP-a Elmedin Konaković također je za nametanje koje bi bilo trajno rješenje, a protiv toga da Šmit svojim aktom proglasi novu Vladu FBiH. No, s tim se ne slaže HDZ-a, koji se više puta izjasnio da je protiv zadiranja u ovlasti Predsjedništva Federacije, smatrajući da bi to moglo ugroziti hrvatsku poziciju ukoliko se smanjila mogućnost vetoiranja nacionalnim predstavnicima.

Brojni izostanci

Dodatno pitanje je da li je nova većina u Parlamentu BiH uopće većina. Naime, iako osam stranaka i HDZ (uz moguću podršku manjih hrvatskih stranaka) ima potreban broj zastupnika i delegata da izabere novu vladu, pitanje je da li bi ta većina opstala u trenutku glasanja, s obzirom na uobičajenu praksu u BiH izostanka velikog broja zastupnika sa sjednica i kolebanja pojedinih stranaka. Stoga je jasno da će Šmit prije bilo kakvog nametanja morati biti siguran da postoji neupitna većina i bez SDA i DF-a.

Izvjesno je i da, ako Šmit nametne kratkoročno rješenje – u vlast neće NES, SBiH, SDP i NiP, a ni SDA.

Ako ono bude dugoročno, a ne bude definiralo legitimno predstavljanje – u vlast neće HDZ.





Prelazak delegata

U medijima se pojavila informacija da je jedan delegat u Klubu Bošnjaka Doma naroda FBiH navodno spreman promijeniti tabor i prijeći iz SDA u osmorku. Naravno, s obzirom na to da su predsjednici i potpredsjednici FBiH već izabrani, a da bi proces smjene pa ponovnog imenovanja bio previše kompliciran, to neće promijeniti pretjerano šanse osmorke po pitanju potpredsjednika FBiH. No, ovaj prelazak mogao bi biti značajan u slučaju da Šmit nametne rješenje po kojem bi za izbor mandatara za sastav Vlade FBiH trebali glasovi samo predsjednika i jednog potpredsjednika Federacije, uz pravo veta onog drugog koji bi išao na razmatranje u njegov nacionalni klub u Domu naroda, za šta bi trebala podrška dvije trećine delegata. U slučaju da je jedan delegat iz SDA prešao u drugu stranu, SDA bi vrlo teško mogla računati na tu većinu.

što je izvjesno, svako odlaganje procesa formiranja nove Vlade FBiH najviše naruku ide SDA, jer dok Fadil Novalić već petu godinu u tehničkom mandatu vodi Federaciju, daljnja blokiranja i prolongiranja mogu samo dovesti do dodatnog osipanja i slabljenja nove većine čija je koalicija od samog početka krajnje krhka.