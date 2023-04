SDA nudi i do 10 miliona KM za glas zastupnika

Nermin Nikšić i Elmedin Konaković danas su na press konferenciji otvoreno govorili o ponudama koje dobivaju zastupnici da ne glasaju za novu Vladu FBiH. Ponude stižu od SDA i ljudi uvezanih s njima.

Mito za zastupnike

Nikšić je u uvodu kazao da su zastupnici pod ogromnim pritiskom.

- Pritisak koji se radi na zastupnike je nevjerovatan, kroz šta sve ti ljudi prolaze. I mi, ali sad su ljudi koji su zastupnici izloženi ponudama i novac koji se spominje, ja ne mogu da vjerujem da to toliko vrijedi. I direktori javnih preduzeća pozivaju zastupnike i nude im novac - kazao je Nikšić.

Nikšić je kasnije na pitanje novinara detaljisao i kazao da će tražiti od zastupnika da to prijave jer je to sad krivično djelo.

- Znate sami da je to od ponoći proglašeno kao krivično djelo i mi ćemo se pobrinuti da naši zastupnici podnesu prijave. Evo jedan primjer, mog kolege, zastupnika Senada Subašića. On je jučer imao poziv i pitali su ga šta je to što treba da ne dođe i da ne učestvuje na sjednici Parlametna. Imao je poziv Volodera ali nije se njim našao. Došao je drugi poziv - rekao je Nikšić.

Elmedin Konaković je kazao da su ranije molili glavnog tužioca Milanka Kajganića i Tužilaštvo BiH da uzmu telefone nekih osoba i da pregladaju poruke.

- I ništa. Govorili smo o Voloderu, Brankoviću i drugima. Voloder je direktor Autocesta FBiH, svoju firmu je prabacio na drugu osobu i radi milionske poslove s Autocestama. Ne možemo se više diplomatski odnositi prema tim ljudima. Dva miliona je bila ponuda jednom zastupniku. Ide preko posrednika. Zastupnik NiP-a jučer me zvao i pričao mi da je ga njegov dobar prijatelj čija majka radi u institucijama FBiH, zvao da dođe na sastanak s istim tim ljudima - naveo je lider Naroda i pravde.