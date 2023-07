Pravni stručnjak Adamović: Očekivao sam koja će vrsta odluka biti donesena

Vlado Adamović, pravni stručnjak, komentirajući odluke visokog predstavnika u BiH, Kristijana Šmita (Christian Schmidt) kaže da je još prije dva, tri dana kada se OHR oglasio u smislu da smatra te odluke nezakonitim javno rekao da je za njega ta stvar bila završena.

-I, očekivao sam koja će vrsta odluka biti donesena u tom pogledu, a ono što ja mislim da je zbog pogrešnih tumačenja Tužilaštva BiH vezano za nemogućnost procesuiranja i ranije, to zapravo kasnilo.

Prije godinu i po dvije sam rekao da procesuiranje neprovođenja odluka Ustavnog suda BiH jeste istraga koja se provodi u kancelariji i završi za jedan ili dva dana. Zašto to nije rađeno, to još niko nije javno objelodanio, ali je to bila isključiva odgovornost Tužilaštva BiH i zahvaljujući stavu Tužilaštva BiH koji je u tom dijelu bio potpuno neaktivno, a na drugoj strani tumačenja koja su davali, da je teško procesuirati parlamentarce zbog njihovog imuniteta i njihovog prava da glasaju o odlukama je bilo potpuno pogrešno-kaže nam Adamović.

Pojašnjava da je to izvršni dio prava, kao i zato što se radilo o provedbi odluka Ustavnog suda BiH, pa nikakva mišljenja nisu dolazila u obzir, nego je, naglašava, bila obaveza da se to provede.

-Tužilaštva su i sada, prije ovih izmjena, imali zakonske okvire da procesuiraju. Očigledno, kako to nije činjeno da je , čini mi se, visoki predstavnik BiH sada donio proširenja Krivičnog zakona koja po meni nisu bila nužna-navodi Adamović, dodajući da bi, svakako, konkretnije, mogao govoriti o tom dijelu kada vidi pisani tekst odluke.

Također, kaže kako je očigledno primat Šmitovih odluka vezan za odluke koje je donijela NSRS da bi se smirilo ovo stanje.

- Na kraju pitanje Ustavnog suda BiH nije riješeno i to će se i dalje produbljivati-govori ovaj pravni stručnjak.