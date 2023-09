Ministarstvo vanjskih poslova BiH nabavlja službeni automobil za 130.000 KM

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je poziv za nabavku dva putnička automobila, od kojih je procijenjena vrijednost motornog vozila više srednje klase 111.000 KM, bez PDV-a.

Prema tehničkim specifikacijama, oba automobila, čija je procijenjena vrijednost 170.000 KM bez PDV-a, trebala bi biti crne metalik boje i proizvedena 2023. godine.

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković je u razgovoru za Detektor kazao da se oba automobila nabavljaju za potrebe sjedišta Ministarstva vanjskih poslova u Sarajevu.

Posljednji automobil nabavljen 2013. godine

- Zadnje je nabavljeno 2013. godine - kaže Konaković i dodaje da pravilnik traži da se auto mijenja svakih pet godina, ili nakon pređenih 150.000 kilometara.

- Mi smo to razvukli evo na deset godina, ministar (Zlatko) Lagumdžija je, čini mi se, nabavio to zadnje vozilo u kojem ja trenutno i putujem i radim, i koje dočekuje neke visoke delegacije koje dolaze. Dakle, to je neko najreprezentativnije vozilo - objašnjava Konaković.

Prema posljednjoj dostupnoj tenderskoj dokumentaciji Ministarstva o osiguranju vozila iz decembra 2021. godine, Ministarstvo ima vozilo Audi A8L kupljeno 2013. godine za 155.000 maraka i, između ostalih, Škodu Superb iz 2016. godine plaćenu 50.000 maraka, kao i još tri ista modela kupljena 2015. odnosno 2016. godine, plaćena također po 50.000 maraka. Za gotovo 60.000 maraka 2018. godine kupljen je VW Passat.

Konaković navodi da je Ministarstvo ispoštovalo plan javnih nabavki koji je usvojen u maju ove godine, te smatra da je nova nabavka potpuno opravdana i utemeljena, uzevši u obzir posao kojim se Ministarstvo bavi.

Vrsta luksuza

Prema Pravilniku o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH, korištenje vozila više srednje klase, nabavne vrijednosti do 130.000 maraka, dozvoljeno je ministrima u Vijeću ministara.

- Naravno da se izdvajanje velikih suma novca za automobile na neki način može posmatrati nekom vrstom luksuza. Međutim, mi, kojima je to osnovno sredstvo za rad, shvatamo važnost, pogotovo u onom dijelu kada nam dolaze važne delegacije, da ostavimo neki dojam jer, naravno, to izgleda reprezentativno. BiH i o tome mora voditi računa - kaže Konaković.

Slobodan Golubović, urednik portala PratimoTendere.ba je mišljenja da, kao i kod svih ostalih nabavki vozila ugovornih organa u BiH, tehničke karakteristike poput onih u tenderu Ministarstva vanjskih poslova s velikom vjerovatnoćom ukazuju na tačno određeni model vozila, čime se može ograničiti konkurencija i kršiti Zakon o javnim nabavkama.

- S obzirom na to da je rok za isporuku vozila maksimalno 45 dana od potpisivanja ugovora, a imajući u vidu trenutnu situaciju na tržištu, možemo reći da ovo vozilo na lageru neke firme samo čeka na isporuku, odnosno da je sve već unaprijed dogovoreno, a tenderska procedura samo formalnost - objašnjava on.

Tražene karakteristike automobila

U pozivu se traži dizel motor sa automatskim mjenjačem i nabrajaju se minimalni iznosi širine, dužine i visine automobila.

Na pitanje o traženim karakteristikama, Konaković kaže da o tome ne zna dovoljno.

- Ja o tome jako malo znam, ne znam puno o automobilima, to rade ljudi koji se time bave - kaže on.

Prema mišljenju Golubovića, vrijednost nabavke nije problematična, ukoliko je sve provedeno u skladu sa Zakonom, a što bi značilo da je nabavka planirana, tenderska dokumentacija zakonita te da nabavka omogućava konkurenciju.

BIRN BiH je ranije objavljivao Bazu službenih automobila sa detaljnim informacijama o svakoj nabavci službenih vozila u BiH kroz sistem javnih nabavki, kao i podatke o vozilima i troškovima njihovog održavanja u stotinama institucija i javnih kompanija u BiH.

Rok za prijavu na tender Ministarstva vanjskih poslova je 21. septembar.