Kovačević tvdi: Konačni cilj je rušenje RS

Delegat u Domu naroda Parlamentarene skupštine BiH i savjetnik predsjednika RS Milorada Dodika, Radovan Kovačević, rekao je za RTRS "da je potvrđivanjem optužnice protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i v.d. direktora Službenog glasnika Miloša Lukića definitivno potvrđeno da je konačni cilj rušenje RS".

- Jako je bitno da građani Republike Srpske razumiju da ova optužnica nema nikakve veze sa pravom, zakonom, Dejtonskim sporazumom, Ustavom i ustavnim poretkom i, na kraju, nema nikakve veze sa zdravim razumom - istakao je Kovačević.

"Šmit nije visoki predstavnik"

Kovačević tvrdi da je Kristijan Šmit (Christian Schmidt) "neizabrani stranac koji je došao u BiH da kaže da je iznad prava, zakona, građana i procedura".

- Šmit nije visoki predstavnik i to je jedina istina. To nema veze s tim da li Republika Srpska nešto priznaje ili ne, već s tim da on nije izabran u skladu sa procedurom koju propisuje Dejtonski sporazum - jasan je Kovačević.

Kovačević dodaje da to nije stav Republike Srpske, već "Vijeća sigurnosti UN-a, kao najvišeg organa u svijetu, koji je rekao da Šmit nije visoki predstavnik".

Kovačević je naveo da je Šmit "promijenio Krivični zakon na osnovu čega se sada vrši politički progon predsjednika Republike Srpske i v.d. direktora Službenog glasnika i pokušava sruštiti RS".

Kovačević je poručio da će se Republika Srpska oduprijeti ovim pokušajima jedinstvom naroda i svih institucija.

- Na strani Republike Srpske imamo legalitet na osnovu Dejtonskog sporazuma i istinu, a na njihovoj kršenje legaliteta i laž. Na našoj strani imat ćemo pobjedu, a na njihovoj poraz - istakao je on.

"Dodik brani RS"

Kovačević je rekao da Dodik brani RS, svakog čovjeka i prava RS stečena Dejtonskim sporazumom.

- Nikada nećemo pristati da nam ruše i oduzimaju prava, otimaju imovinu i slome Republiku Srpsku. Ako slome RS, slomili su sve nas i onda za nas više ovdje nema mjesta - naglasio je on.

Kovačević je rekao da Republika Srpska i njeni predstavnici brane ustavni poredak i štite Dejtonski sporazum i da će se odbraniti jedinstvom.

- Granica postoji i niko neće suditi RS - poručio je Kovačević.