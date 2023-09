Zukić o Bakirovom "nasljeđivanju SDA": "To se kod nas tako kaže, to je bosanski jezik"

Kad bi anketirali intelektualce, političare, ili čak sve građane USA na način da im postavite to pitanje - vjerujem da bi 99 % njih bilo protiv suspenzije ustava jedne države na jedan dan samo da bi neke stranke formirale vlast.

- SDA nije protiv SAD! I bez obzira koliko puta pojedini mediji ponovili tu frazu, to neće postati istina. Mi možemo biti samo protiv pogrešnih političkih poteza pojedinaca, bez obzira odakle dolazili i ko oni bili. Nema tog argumenta koji će opravdati suspenziju ustava jedne države na jedan dan, samo da bi neko bio u vlasti ili da bi neko bio izbačen iz vlasti. Ko god stoji iza tog pojedinačnog čina, ne samo da je nanio štetu Bosni i Hercegovini, nego je zadao udarac demokratiji općenito.

No, Zukić poručuje da se to "tako kaže". Njegovo obrazloženje prenosimo u nastavku:

- Pročitao sam intervju koji je gospodin Izetbegović dao kući "Al Arabia" nekidan i zaista sam bio zaprepašten nekim stvarima koje je rekao tokom intervjua. Govorio je o tome kako je naslijedio stranku na način kao da je on posjeduje. Zadnji put kada sam ja provjeravao činjenice, on nije ni kralj ni sultan - rekao je Marfi.

Ko će naslijediti Džeku? Ne zato što Džeko posjeduje Bosnu i Hercegovinu i njen nacionalni fudbalski tim, niti zato što je sultan ili kralj, nego jer je kapiten i lider naše reprezentacije. Pitanje je i ko će od mladih generacija naslijediti naše poznate glumce, intelektualce, ulemu…? U našem bosanskom jeziku, to se tako kaže. Novi koji dolaze nasljeđuju u poslovima one koji su bili prije njih. Termin ‘naslijeđe’ je određeni vid poštovanja prema onima koji su bili prije nas, jer ne krećemo od nule. Ranije generacije imaju svoja dostignića i mi zapravo nastavljamo njihovim putem, te je to svojevrstan emanet koji nosimo kao "naslijeđe". Na koncu govorimo o univerzalnoj ljudskoj vrijednosti - mi smo naslijedili civilizaciju od prethodnih generacija i ostavljamo je u nasljeđe našim potomcima.

Bakir nije naslijedio SDA od oca, jer je poslije rahmetli Alije na čelo Stranke došao Tihić! I Bakira će u budućnosti neko naslijediti, u smislu da će nastaviti voditi i unaprjeđivati SDA. Tako to ide… SDA, koju toliko napadaju, je politički subjekat pod čijom zastavom su Bošnjaci oživjeli kao politički narod, a Bosna i Hercegovina počela svoj put kao nezavisna država. SDA je primarno politički vodila naš narod u odbrani od vojne agresije 90-tih. SDA i danas okuplja najviše Bošnjaka i zapravo znači njihovo političko jedinstvo i njihovu političku snagu. SDA je kičma probosanskog bloka. I vjerujem ako, uslovno rečeno, zagusti - gotovo sve patriote ove države će biti s SDA i uz SDA. Zato ćemo je čuvati i učiniti još jačom, bez obzira na sve unutarnje i vanjske napade. To vam mi, nova generacija nasljednika SDA, od najnižeg do najvišeg nivoa njenog organiziranja, garantujemo! A SDA ima svoje slabosti i mi smo nekako najspremniji da ih javno priznamo, što je također kvalitet više - napisao je.