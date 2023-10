Dodik: Ambasador Marfi i SAD su neprijatelji RS

- Naravno da Marfi laže, on je neprijatelj Republike Srpske, a samim tim naš neprijatelj su i SAD - napisao je Dodik.

- Mi i dalje imamo partnere u Republici Srpskoj jer su ljudi u RS oni s kojima radimo. Nismo antisrpski, antibošnjački ili antihrvatski orijentisani, mi smo za građane BiH. Nismo protiv bilo koje pojedinačne, niti smo za bilo koju pojedinačnu političku stranku, mi smo za ljude ove zemlje, a to uključuje i građane Republike Srpske. Dakle, kada me pitate imamo li partnere u Republici Srpskoj, to su naši partneri. Vrlo je jasno šta ljudi žele, demokratiju i ekonomski prosperitetnu budućnost - kazao je ranije ambasador Majkl Marfi (Michael Murphy).