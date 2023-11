Haris Pašović za "Avaz": Više me cijene u Evropi nego u BiH

Peti Sarajevo Fest 2023, u organizaciji East West Centra Sarajevo, bit će održan od 26. novembra do 2. decembra 2023. godine. Tema ovogodišnjeg festivala je „Šta ostaje?“.

Povodom toga smo razgovarali s direktorom festivala, bh. rediteljem Harisom Pašovićem.

Iskustva Evrope

Šta nam donosi ovogodišnji Sarajevo Fest?

- Sarajevo Fest je poseban festival jer nije samo prezentacijski nego je i radni. Osim predstava i koncerata, imamo, u većem dijelu, forume, razgovore, radionice. Ove godine, zajedno s Evropskom festivalskom asocijacijom, organiziramo „Denis de Rougemont Forum“, na kojem će učestvovati oko 30 direktora evropskih festivala. Kakav je odnos između istočne i zapadne Evrope kad je u pitanju kultura. Deni de Ružmon (Denis de Rougemont), u čiju je čast nazvan ovaj tradicionalni forum, bio je švicarski mislilac i federalista, koji je bio jedan od inspiratora stvaranja Evropske unije. Drugi forum na festivalu donosi iskustva Višegradske grupe o temi „Sloboda i novinarstvo“, a serija radionica „Svijet mogućnosti“ posvećena je upoznavanju sa životom i problemima osoba s poteškoćama u razvoju. Reditelj u fokusu je jedan od najvažnijih regionalnih reditelja Andraš Urban.

Kazali ste da je naš svijet na ivici eksplozije zbog ratova, terorizma, zagađenja, ali razvoja tehnologije. Šta će na kraju ostati?

- Svijet gubi ljudskost i osjećanje mjere. Nepravda postaje međunarodni standard. Ujedinjeni narodi su nemoćni. Dekadentno i apokaliptički. Ako političari ne zaustave ovo ludilo, ako najbogatiji ljudi na svijetu ne poduzmu razumne mjere, ako mase nastave da divljaju u neznanju i histeriji, neće ostati ništa.

Kultura sve rjeđa

U posljednje vrijeme čini se da sve više radite u regionu i Evropi, a sve ste rjeđe u Sarajevu. Je li Vam Sarajevo postalo pretijesno?

- Režiram tamo gdje me ljudi pozivaju, a to je više u drugim zemljama nego u BiH. Ove godine sam imao dvije premijere u Italiji, jednu u Poljskoj. Govorio sam na konferenciji u Berlinu, radio sam u Srbiji i Crnoj Gori, sada radim s Portugalom i Belgijom. Festival MES, koji sam transformirao u ratu u međunarodni festival, ne poziva moje predstave, jer sam se zamjerio upravi pošto sam ih kritizirao. No, nema veze, ja sam sretan da sam ja te ljude zaposlio, učio šta je pozorište i omogućio im da imaju egzistenciju već 30 godina. Čini mi se da su festivali poput Sarajevo Festa sve rjeđi u glavnom gradu BiH, kao i općenito kulturna i društvena dešavanja tog tipa.

„Šta ostaje“ od Bosne i Hercegovine i Sarajeva?

- Bosna i Hercegovina i Sarajevo, kao njen osnovni pokretač, nalaze se u kritičnom momentu. Sarajevo i BiH su u ovom trenutku opsjednuti prošlošću, o ratu koji je završio prije 28 godina govori se kao da traje danas, dižu se spomenici tenkovima i davno umrlim, feudalnim kraljevima, obožava se vlastiti doživljaj sebe kao žrtve. Ako umjesto budućnosti ovdje ostane prošlost, onda je uskoro kraj. Jednostavno je tako: ako se ne okrenemo budućnosti – neće ostati ništa - kazao je Pašović.